روسیه ساخت بزرگترین کشتی یخ شکن جهان را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کشتیسازی زوزدای روسیه ساخت اولین کشتی یخشکن هستهای جهان در کلاس پیشوا را آغاز کرد. این کشتیِ پرچمدار، «روسیه» نام خواهد گرفت.
این شرکت کشتیسازی در بیانیهای اعلام کرد: این کشتی قدرتمندترین کشتی یخ شکن در تاریخ کشتیسازی جهان خواهد بود و هیچ همتایی در جهان نخواهد داشت. پروژه پیشوا پایه و اساسی برای تولید نسل جدیدی از یخشکنهای روسی ایجاد خواهد کرد.
پروژه پیشوا یا پروژه یخشکن شماره ۱۰۵۱۰ در ماه آوریل چراغ سبز دریافت کرد و شرکتهای زوزدا و روساتمفلات برای ساخت آن قرارداد امضا کردند. انتظار میرود این کشتی یخشکن در ۲۰۲۷ عملیاتی شود.
انتظار میرود کشتیهای یخ شکن جدید در کلاس پیشوا قادر به شکستن ورقههای یخی به قطر ۴.۳ متر بوده و بتوانند ۸ ماه بدون وارد شدن به بندر در روی دریا بمانند. این کشتیها دو برابر کشتیهای قبلی یعنی ۱۲۰ مگاوات نیرو خواهند داشت.
ابعاد کشتیهای کلاس پیشوا هم تحسین برانگیز است. این کشتیها اندکی کوچکتر از طول ۲ زمین فوتبال یعنی ۲۱۰ متر خواهند بود و ارتفاع آنها به اندازه یک ساختمان مسکونی ۱۳ طبقه، یعنی ۴۷ متر خواهد بود.
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