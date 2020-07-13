به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن» نوشته نیل کمبل با ترجمه محمد یوسفی به همت نشر نی به زودی منتشر میشود.
ماهیت ذهن و ارتباط آن با بدن (مغز)، یکی از ژرفترین مسائل فلسفهی جدید و معاصر است. درآمدی کوتاه بر فلسفهی ذهن با زبانی ساده و با ذکر مثالهای گویا، شما را با مهمترین نظریههای فلسفی در این باره آشنا میکند.
نویسنده در این کتاب با اشاره به ابعاد سهگانهی مسئلهی ذهنبدن، یعنی ابعاد هستیشناختی، معرفتشناختی و معناشناختی، توجه خود را عمدتاً به مسئلهی هستیشناختی معطوف میکند. فصل نخست به بررسی نقادانهی دوگانهگرایی اختصاص دارد، اما در بیشتر فصلهای بعدی روایتهای مختلف از فیزیکالیسم بررسی و نقد میشوند.
هدف این کتاب رسیدن به نتیجهای له یا علیه نظریهای خاص در باب ذهن نیست، بلکه تلاش بر این است که نقاط قوت و ضعف هریک از دیدگاهها بیان شوند.
نظر شما