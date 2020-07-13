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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱

به همت نشر نی؛

ترجمه «درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن» به‌زودی منتشر می‌شود

ترجمه «درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن» به‌زودی منتشر می‌شود

کتاب «درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن» نوشته نیل کمبل با ترجمه محمد یوسفی به همت نشر نی به زودی منتشر می‌شود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن» نوشته نیل کمبل با ترجمه محمد یوسفی به همت نشر نی به زودی منتشر می‌شود.

ماهیت ذهن و ارتباط آن با بدن (مغز)، یکی از ژرف‌ترین مسائل فلسفه‌ی جدید و معاصر است. درآمدی کوتاه بر فلسفه‌ی ذهن با زبانی ساده و با ذکر مثال‌های گویا، شما را با مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی در این باره آشنا می‌کند.

نویسنده در این کتاب با اشاره به ابعاد سه‌گانه‌ی مسئله‌ی ذهن‌بدن، یعنی ابعاد هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و معناشناختی، توجه خود را عمدتاً به مسئله‌ی هستی‌شناختی معطوف می‌کند. فصل نخست به بررسی نقادانه‌ی دوگانه‌گرایی اختصاص دارد، اما در بیشتر فصل‌های بعدی روایت‌های مختلف از فیزیکالیسم بررسی و نقد می‌شوند.

هدف این کتاب رسیدن به نتیجه‌ای له یا علیه نظریه‌ای خاص در باب ذهن نیست، بلکه تلاش بر این است که نقاط قوت و ضعف هریک از دیدگاه‌ها بیان شوند.

کد مطلب 4972629

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