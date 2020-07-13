جوایز فیلم تایوان ۲۰۲۰ برندگانش را شناخت/ برگزاری فیزیکی جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «بازداشت» یک فیلم ترسناک مدرسه‌ای که داستانش در دوران حکومت نظامی تایوان که از آن به عنوان دوره ترور سفید یاد می‌شود می‌گذرد، به عنوان بهترین فیلم داستانی جشنواره فیلم تایوان انتخاب شد.

این جوایز یکشنبه شب و در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی به برندگانشان اهدا شدند.

«بازداشت» که اقتباسی از بازی کامپیوتری «شمع قرمز» است موفق شد جایزه بهترین بازیگر زن، بهترین طراحی هنری، بهترین جلوه‌های تصویری و بهترین طراحی صدا را نیز از آن خود کند. هیات داوری از این فیلم به عنوان یک فیلم شجاعانه برای موضع‌گیری در این دوره یاد کرد. روابط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای به دنبال شیوع کرونا که در آسیا در حال افزایش است و چنگ انداختن به قدرت توسط رهبران اقتدارگرای محلی و معرفی قانون امنیتی ملی در هنگ‌کنگ، شرایط ملتهبی ایجاد کرده است. از همین رو هیات داوران «بازداشت» را به عنوان اثری مهم برای تاریخ و تاریخ سینما در تایوان خواند.

این فیلم سال پیش در راس گیشه فروش تایوان ایستاده بود و موفق شد تا پنج جایزه هم از جوایز اسب طلایی را از آن خود کند. البته نمایش این فیلم در سرزمین اصلی چین ممنوع بود.

جشنواره فیلم تایپه یکی از اولین فستیوال‌هایی است که از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان به صورت زنده و فیزیکی در برابر حضور مخاطبان برگزار شده است. برخلاف دیگر کشورها و مناطق جهان، تایوان نیازی به تعطیل کردن سینماها ندید هر چند شمار مخاطبان افت قابل توجهی را شاهد بود.

این جشنواره از ۲۵ ژوئن تا ۱۱ جولای (۵ تا ۲۱ تیر) برگزار شد و مراسم اهدای جوایز نیز در شب پایانی در ژونگشان هال در تایپه شکل گرفت.

از برندگان دیگر جوایز اصلی این جشنواره باید به فیلمی درباره بسکتبال با عنوان «ما قهرمانیم» اشاره کرد که سه جایزه مهم را برد که شامل بهترین کارگردان، بهترین فیلمبرداری و بهترین مشارکت هنری بود. «گانگسترها، اسکار، مردگان متحرک» نیز جایزه بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر زن مکمل و بهترین طراحی چهره را برد.

در این مراسم مو تسو-یی به عنوان برنده بهترین بازیگر مرد انتخاب شد. وی برای بازی در فیلم «مستاجر عزیز» این جایزه را از آن خود کرد. گینگل وانگ نیز جایزه بهترین بازیگر زن را برای نقش‌آفرینی در «بازداشت» برد.

جایزه بهترین استعداد نوظهور نیز به لی لی-رانگ برای اجرای نقش در «ببینید، قربان» اهدا شد که در نقش یک شخصیت چند لایه جلوی دوربین رفته بود.

جایزه مطبوعات هم به «جزیره وال» رسید که سفری در اقیانوس و فیلمی اکولوژیک بود. «ما قهرمانیم» بهترین فیلم از نظر مخاطبان هم شد.