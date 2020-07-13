به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رینگ داخلی این بورس، امروز (دوشنبه، ۲۳ تیرماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، آیزوریسایکل و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، برش ۴ کربنه، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه، برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانه‌ای پتروشیمی بیستون و میعانات گازی پالایش گاز خانگیران است.

همچنین گاز مایع پالایش نفت اصفهان، گاز مایع پالایش نفت شازند، گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و گاز مایع پالایش نفت لاوان (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.

روز یکشنبه (۲۲ تیرماه) کالاهای آیزوریسایکل و آیزوفید پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس، میعانات گازی پالایش گاز ایلام و نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز ۵.۹۶۲ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲۴۶ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.