۲۳۰۰پرونده ویژه معلولان در دامغان تشکیل شد

محمود زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل دو هزار و ۳۲۹ پرونده ویژه معلولان در این دامغان، بیان کرد: بیشترین فعالیت در حوزه توانبخشی بوده است همچنین خدمت رسانی به دو هزار و ۹۷۲ پرونده مددجویی در حوزه توانبخشی، دو هزار و ۳۲۹ حوزه اجتماعی و ۶۴۳ پرونده تحت نظارت داشتن و دو مرکز سالمندان روزانه و شبانه روزی، سه مرکز توانبخشی و مرکز نگهداری فرزندان، دو مهدکودک و ۲۱ مؤسسه خیریه از اقدامات و فعالیتهای اداره بهزیستی دامغان است.
وی درباره برنامههای هفته بهزیستی نیز گفت: گلباران قبور مطهر شهدا، افتتاح مرکز توانبخشی ویژه معلولان جسمی حرکتی، برگزاری مسابقه خاطره نویسی و پیامکی ویژه کارکنان و فرزندان مراکز، برگزاری دوره آموزشی پیشگیرانه آسیبهای اجتماعی از طریق فضای مجازی و… از جمله برنامههای این هسته است.
رئیس بهزیستی دامغان بیان کرد: در این هفته برنامههای دیگری چون بازدید از گروههای جهادی، توزیع سبد غذایی بین مددجویان، ارائه مشاوره رایگان به معلولان و مردم، دیدار بت مددجویان، ارتباط تلفنی مددکاران با مددجویان و تقدیر از خیران برگزار میشود.
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