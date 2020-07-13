فاز نخست محور باجگاه - صدرا تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز، اعضای شورای ترافیک شهرستان با تاکید فرماندار شیراز و در راستای پاسخ به درخواست‌های مکرر اهالی شهر صدرا مبنی بر افتتاح و بهره برداری از این لاین مسیر، از این پروژه واقع در منطقه باجگاه بازدید کردند.

بنا بر این گزارش و با استناد به اطلاعات ارائه شده از سوی پلیس راه، اخیراً مسیر مذکور برای ساعاتی به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته، اما به دلیل عدم رعایت قانونِ ورود ممنوع، توسط برخی رانندگان خاطی، تردد در این مسیر مسدود گردیده است.

رئیس شورای ترافیک شهرستان شیراز در حاشیه این بازدید، گفت: در راستای حل این نقیصه، لازم است که شرکت عمران صدرا، تمامی پیش نیازهای لازم برای بازگشایی مسیر از قبیل دوربین‌های نظارتی، تابلوها، علائم، کانکس و هزینه استقرار عامل نظارتی جهت جلوگیری از تخلف را تهیه و جهت اعمال قانون، در اختیار پلیس راه قرار دهد.

محمد رضا امیری همچنین از رسیدگی به این مهم در جلسه اضطراری شورای ترافیک استان طی هفته جاری خبر داد و افزود: پلیس راه و شرکت عمران صدرا هر گونه اقدامی را که لازمه افتتاح و بهره برداری قانونی از قسمتی از پروژه باند صدرا به شیراز می‌باشد را اعمال و جهت تعیین تکلیف در اسرع وقت به شورای ترافیک شهرستان گزارش کنند.