خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: سیر کرونا به‌یک‌باره در مازندران صعودی شد و بررسی دلایل اوج‌گیری، ما را به مجالس و جشن‌های عروسی می‌کشاند که این روزها جای خود را از تالارها به باغ‌ها تغییر داده‌اند.

ابتلای ۸۰ درصدی مبتلایان به کرونا در جشن‌های عروسی و مهمانی‌های دورهمی، مازندران را در لیست استان‌های قرمز و پرخطر قرار داده است و نتیجه چنین تغییر رفتارهایی، تعطیلی دوباره کسب‌وکارها و اعمال محدودیت‌ها در شهرهای قرمز استان بوده است.

بابل زودتر از دیگر شهرهای مازندران گرفتار کرونا شد و از ۳۰ بهمن تاکنون با این بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کند و اکنون نیز در لیست شهرهای قرمز و پرخطر قرار دارد.

مصطفی جوانیان معاون بهداشتی علوم پزشکی بابل بابیان اینکه آمار بستری و شناسایی بیماران جدید کرونایی در شهرستان نگران‌کننده شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احساس شیوع اپیدمی دوباره کرونا از سه هفته قبل وجود داشت و اکنون به وضعیت قرمز رسیدیم و اگر تغییر رفتاری نداشته باشیم و جلوی پیشرفت آن را نگیریم به شرایط بدتر از اسفندماه خواهیم رسید.

وی با اظهار اینکه هر اقدامی را اکنون انجام دهیم، دوهفته بعد نتیجه آن را خواهیم دید، یادآور شد: بعد از هر تعطیلی شاهد بروز موج‌های کرونایی و افزایش تدریجی بیماری هستیم و به‌جای بازگشت به مرحله قبل، روند بیماری تداوم می‌یابد که نتیجه افزایش دورهمی و مهمانی‌ها و سفرها است و این مسئله ما را به شرایط اسفندماه نزدیک می‌کند.

بعد از هر تعطیلی شاهد بروز موج‌های کرونایی و افزایش تدریجی بیماری هستیم و به‌جای بازگشت به مرحله قبل، روند بیماری تداوم می‌یابد که نتیجه افزایش دورهمی و مهمانی‌ها و سفرها است و این مسئله ما را به شرایط اسفندماه نزدیک می‌کند

جوانیان با عنوان اینکه همه بیماران نیاز به ندارند، تصریح کرد: بسیاری از کسانی که فاکتورهای خطر ندارند، ممکن است با علائم خفیف از بیماری مواجه شوند و این افراد ناقل کم علامت در شیوع بیماری نقش بسزایی دارند.

وی ارزش ماسک و نقش آن را در جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران مهم برشمرد و گفت: زدن ماسک شانس انتقال بیماری را تا ۱.۵ درصد کاهش می‌دهد و باید به آن توجه کرد.

حضور در مهمانی‌ها و دورهمی ها از مهم‌ترین مواردی است که مازندران را به وضعیت قرمز سوق داده است و اوج‌گیری بیماری سبب افزایش روند بستری بیماران در استان شده است. معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران عدم بهداشت فردی و گروهی را دلیل مهم افزایش بیماری مطرح کرد و گفت: بازگشایی تالارها، مجالس عروسی و ترحیم‌ها و دورهمی ها سبب اوج‌گیری دوباره بیماری شده است.

ابتلای ۴۵ نفر به کرونا در دو مهمانی

غلامرضا روحانی با اظهار اینکه برنامه ردیابی فعال بیماران در استان اجرا می‌شود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی حضور در یک جشن تولد تست ۲۳ نفر مثبت بود و در مهمانی دیگر خانوادگی نیز ۱۳ نفر مبتلا شده بودند و اگر در کنار پروتکل‌ها، بیماری را جدی نگیریم و بهداشت را رعایت نکنیم، منجر به افزایش خوشه‌ای بیماران می‌شود.

روحانی بابیان اینکه برخی شهرستان‌های استان دارای وضعیت قرمز کرونایی هستند و در کنار شهرهای قرمز تعدادی از شهرها نیز دارای وضعیت نارنجی هستند، ادامه داد: در حال حاضر فقط یک شهرستان سفید داریم و با توجه به نزدیک بودن شهرها، این رنگ‌بندی چندان معنایی ندارد.

وی بابیان اینکه برای مازندران احساس خطر می‌کنیم، شیوع کرونا را جدی دانست و گفت: این بار کرونا می‌تواند صدمات و خسارت‌هایی بیشتر از دوره اسفند به‌جای گذارد.

وی زدن ماسک را از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای پیشگیری از بیماری برشمرد و خواستار توجه ویژه به این مسئله شد.

ایجاد تعادل بین سلامت و معیشت مهم‌ترین موضوع مقابله با بیماری کرونا است، ازاین‌رو مهم‌ترین عامل پیشگیری‌کننده از شیوع بیماری کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی است.

احمد حسین زادگان استاندار مازندران در نشست ستاد مقابله با کرونا گفت: ضمن توجه به عوامل تهدیدکننده، باید آگاه باشیم برای حفاظت خود در برابر رفتار این ویروس، باید بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنیم و بررسی‌ها نشان داده است مهم‌ترین عامل درگیری و شیوع بیماری، تجمعات و حضور در مراسم و عدم رعایت دستورالعمل‌هاست.

خطر تعطیلی اقتصاد با اوج گیری کرونا

استاندار مازندران بابیان این‌که ۵۰ درصد از درآمد استان از بخش خدمات به‌ویژه از حوزه گردشگری و عمدتاً در غرب مازندران است، خاطرنشان کرد: خارج کردن استان از این مزیت، ضربات سختی به اقتصاد و معیشت اصناف، بازاریان و مردم استان وارد می‌کند لذا در صورت اجبار قطعاً سلامت مردم را انتخاب خواهیم کرد لیکن ازآنجاکه بر اساس اجماع جهانی، این ویروس حداقل تا یک سال دیگر وجود خواهد داشت لذا نمی‌توان اقتصاد را کاملاً تعطیل کرد، مگر آن‌که مجبور به انتخاب شویم، بدین ترتیب درست‌ترین تصمیم، همزیستی خردمندانه در مقابله با کرونا ضمن حفظ زندگی و اقتصاد جامعه است.

رئیس ستاد استانی مقابله با کرونا، تأکید کرد: نیاز به یک همکاری کامل داریم و برای این‌که در هیچ بخشی آسیب نبینم و از این بحران عالم‌گیر عبور نمائیم هم مردم باید کاملاً مسائل بهداشتی را رعایت کنند و هم دولت در اعمال محدودیت‌های لازم و نظارت بر آن‌ها نهایت اهتمام را معمول دارد و گردشگران نیز به الزامات استان و شیوع کرونا در مازندران توجه کنند.

تعطیلی طرح‌های دریایی شهرهای قرمز

افزایش سفر مسافران به مازندران و بهره‌مندی از جاذبه‌های دریا ازجمله مسائلی است که در بروز بیماری کرونا تأثیرگذار بوده است و در حال حاضر طرح‌های سالم‌سازی دریا در مناطق قرمز تعطیل‌شده است.

علی رجبی مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه طرح‌های سالم‌سازی در شهرهای قرمز تعطیل‌شده است، افزود: طبق دستورالعمل طرح‌های دریا، سالن‌های پذیرایی، فعالیت چهارچرخ ها و جت اسکی‌ها در شهرهای ساحلی تعطیل‌شده است.

وی شمار شهرهای ساحلی را ۲۴ شهر در ۱۵ شهرستان اعلام کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا، طرح‌های دریا از ۱۵ خردادماه فعال شد اما از اول تا ۳۱ خرداد بیش از پنج میلیون مسافر به استان سفر کردند که بیشتر آنان در طرح‌های دریا اسکان پیدا کردند.

رجبی گفت: در ۴۷۰ کیلومتر از نوار ساحلی یا باید نیروی انتظامی به‌کارگیری کنیم و یا ناجی فعال کنیم که عملاً شدنی نیست و اگر طرح‌های دریا فعال نباشد در مناطق خارج از طرح اقدام شنا خواهند که خطر غرق‌شدگی بیشتر خواهد بود.

رجبی بر لزوم رعایت موارد بهداشتی توسط مسافران تأکید کرد و گفت: متأسفانه مردم حتی در ساعت‌های فعال نبودن طرح‌ها برای شنا به دریا می‌آیند که ضرورت همکاری بیشتر مسافران را دارد.