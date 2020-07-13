به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی فدراسیون تنیس روی میز، کادر تیمهای ملی ردههای مختلف تنیس روی میز تکمیل شده و طی احکام جداگانهای با امضاء ریاست فدراسیون تنیس روی میز سرمربیان و مربیان تیمهای ملی بزرگسالان، جوانان نوجوانان و هوپس معرفی گردید.
در احکام و نفرات معرفی شده آمده است
با استعانت از درگاه خداوند متعال و با عنایت به تعهد تخصص و تجارب جنابعالی و بنا به پیشنهاد مدیر تیمهای ملی بموجب این ابلاغ به سمت سرمربی/ مربی از تاریخ صدور به مدت یک سال منصوب میگردید. امید است با تلاش و جدیتی که در شما سراغ دارد و طی هماهنگی کامل با کادر تیمهای ملی اهتمام خود را در راستای سیاستهای کلی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز و جهت موفقیت تیم های ملی معمول نمایید.
توفیق شما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی به اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.
بر این اساس سرمربیان و مربیان تیمهای ملی تنیس روی میز در رده های مختلف سنی به این شرح معرفی شدند:
بزرگسالان
* جمیل لطفالله نسبی سرمربی تیم ملی آقایان
* میدیا لطفالله نسبی مربی تیم ملی آقایان
* حمیده ایرانمنش سرمربی تیم ملی بانوان
* منصوره رضایی مربی تیم ملی بانوان
جوانان
* میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان پسر
* امیر بخشی مربی تیم ملی جوانان پسر
* آزاده سرافراز سرمربی تیم ملی جوانان دختر
* شمین مرادی دشت مربی تیم ملی جوانان دوختر
نوجوانان
* امید شمس سرمربی تیم ملی نوجوانان پسر
* رضا وفایی راد مربی تیم ملی نوجوانان پسر
* نسیم رنجبر سرمربی تیم ملی نوجوانان دختر
* پارمیدا نظری مربی تیم ملی نوجوانان دختر
هوپس
* محسن شیشهگرها سرمربی تیم ملی
* یوسف شریفی مربی تیم ملی هوپس پسر
* حوری آقامیری سرمربی تیم ملی هوپس دختر
* زهرانیاقی ها مربی تیم ملی هوپس دختر
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