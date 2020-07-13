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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

کادر فنی تیم‌های ملی تنیس روی میز معرفی شدند

کادر فنی تیم‌های ملی تنیس روی میز معرفی شدند

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در احکامی جداگانه، اعضای کادر فنی تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف دو بخش مردان و بانوان را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فدراسیون تنیس روی میز، کادر تیم‌های ملی رده‌های مختلف تنیس روی میز تکمیل شده و طی احکام جداگانه‌ای با امضاء ریاست فدراسیون تنیس روی میز سرمربیان و مربیان تیم‌های ملی بزرگسالان، جوانان نوجوانان و هوپس  معرفی گردید.

در احکام و نفرات معرفی شده آمده است

 با استعانت از درگاه خداوند متعال و با عنایت به تعهد تخصص و تجارب جنابعالی و بنا به پیشنهاد مدیر تیم‌های ملی بموجب این ابلاغ به سمت سرمربی/ مربی از تاریخ صدور به مدت یک سال منصوب می‌گردید. امید است با تلاش و جدیتی که در شما سراغ دارد و طی هماهنگی کامل با کادر تیم‌های ملی اهتمام خود را در راستای سیاست‌های کلی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز و جهت موفقیت تیم های ملی معمول نمایید.

 توفیق شما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی به اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.

بر این اساس سرمربیان و مربیان تیم‌های ملی تنیس روی میز در رده های مختلف سنی به این شرح معرفی شدند:

 بزرگسالان
* جمیل لطف‌الله نسبی سرمربی تیم ملی آقایان
*  میدیا لطف‌الله نسبی مربی تیم ملی آقایان
*  حمیده ایرانمنش سرمربی تیم ملی بانوان
* منصوره رضایی مربی تیم ملی بانوان

جوانان
* میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان پسر
* امیر بخشی مربی تیم ملی جوانان پسر
* آزاده سرافراز سرمربی تیم ملی جوانان دختر
* شمین مرادی دشت مربی تیم ملی جوانان دوختر

نوجوانان
* امید شمس سرمربی تیم ملی نوجوانان پسر
* رضا وفایی راد مربی تیم ملی نوجوانان پسر
* نسیم رنجبر سرمربی تیم ملی نوجوانان دختر
* پارمیدا نظری مربی تیم ملی نوجوانان دختر

هوپس
* محسن شیشه‌گرها سرمربی تیم ملی
* یوسف شریفی مربی تیم ملی هوپس پسر
* حوری آقامیری سرمربی تیم ملی هوپس دختر
* زهرانیاقی ها مربی تیم ملی  هوپس دختر

کد مطلب 4972836

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