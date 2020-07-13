تکمیل ساختمان هیئت فوتبال ایلام نیازمند ۲۲۰میلیون تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر علی شائی صبح امروز دوشنبه در بازدید از مراحل ساخت این هیئت با حضور معاون عمرانی استانداری ایلام اظهار کرد: با توجه اینکه تکمیل این ساختمان کمک شایانی به جامعه فوتبال در بخش اداری و آموزشی خواهد داشت، همکاری لازم از سوی استانداری ایلام برای تامین منابع مالی در راستای تکمیل و افتتاح این پروژه ضروری است.

وی گفت: تاکنون برای احداث ساختمان هیئت فوتبال استان ایلام در حدود ۱.۳ میلیارد هزینه شده و برای تکمیل آن به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان منابع مالی نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام گفت: در طول شیوع بیماری کرونا در استان هر چند کارمند مبتلا به کرونا در اداره کل داشته‌ایم اما خوشبختانه ورزشکار مبتلا به کرونا نداشته‌ایم.

وی بیان کرد: ۷۵۰ نفر اعم از مربی و موسس باشگاه‌های سطح استان برای دریافت تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا ثبت نام کرده‌اند.