مکزیک ۹۰۰,۰۰۰ شغل در نیمه اول امسال از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، مؤسسه امنیت اجتماعی مکزیک در گزارش جدید خود اعلام کرد که در نیمه اول امسال، به علت پاندمی کرونا ۹۲۱,۵۸۳ نفر در این کشور شغل خود را از دست داده‌اند.

طبق این گزارش تنها در ماه ژوئن ۸۳,۳۱۱ نفر در مکزیک رسماً کار خود را از دست داده‌اند.

مکزیک که دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین بعد از برزیل است، در این دوره ۶ ماهه ۱۹.۵ میلیون شغل خود را در سامانه مؤسسه امنیت اجتماعی ثبت کرده است. از این مشاغل ۸۶.۶ درصد شغل‌های دائمی و ۱۳.۴ درصد شغل‌های موقت بوده‌اند.

رئیس‌جمهور مکزیک، آن درس مانوئل لوپز اوبرادور، تخمین زد به علت پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱ میلیون نفر شغل شغل خود را از دست بدهند. او اعلام کرد دولت در نظر دارد ۲ میلیون شغل جدید ایجاد کند.