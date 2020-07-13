به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مسافرتهای ریلی چین در نیمه اول امسال با وجود بحران کرونا ۵۳ درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است.
طبق آمار گروه راهآهن دولتی چین، در نیمه اول امسال، ۸۱۸ میلیون سفر ریلی در این کشور انجام شده است.
گروه راهآهن دولتی چین اعلام کرد: البته با تلاشهای قابلتوجه چین برای کنترل شیوع ویروس کرونا تعداد سفرهای ریلی این کشور از ماه مارس با رشد خوبی مواجه شده است.
ماه گذشته در کل ۱۶۶ میلیون سفر ریلی انجام شده است. به این ترتیب میانگین روزانه سفرهای ریلی با ۹.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۵.۵۳ میلیون سفر در روز رسیده است.
گروه راهآهن دولتی چین انتظار دارد با بازگشت به کار صنایع و از سرگیری تولید میزان سفرهای ریلی همچنان رو به رشد باشد.
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