به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله اسماعیلیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری شاهرود بابیان اینکه اولین جلسه دادگاه مجازی به‌صورت آنلاین در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود با موفقیت برگزار شد، ابراز داشت: هدف از الکترونیک کردن خدمات خلوت سازی دادگاه‌ها، جلوگیری از تجمعات و کاستن از جمعیت مراجعه‌کنندگان در شرایط کرونا است.

وی بابیان اینکه در این روش مراحل دادرسی از قبیل ثبت اظهارات، امضای صورت‌جلسه و غیره به‌صورت آنلاین از طریق سامانه ویژه صورت می‌گیرد، افزود: در این نوع رسیدگی همه مراحل دادرسی انجام می‌شود و در حال حاضر امکان اتصال هشت نفر به‌صورت هم‌زمان وجود دارد.

رئیس دادگستری شاهرود ضمن بیان اینکه با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده زیرساخت الکترونیک شدن خدمات در این شهرستان فراهم‌شده است، ابراز داشت: افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواست‌ها، اعتراضات و سایر اوراق قضائی، دقت و سرعت در ابلاغ اوراق قضائی و آرای محاکم از مهم‌ترین اهداف دادرسی الکترونیک محسوب می‌شود.

اسماعیلیان بابیان اینکه در این روش بایگانی الکترونیک محاکم تقویت و در امور پاسخگویی به استعلامات تسریع خواهد شد، تصریح کرد: قانون آئین دادرسی الکترونیکی سال ۹۲ به تصویب رسید که با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم امکان استفاده از این روش در آینده بیشتر فراهم می‌شود.

وی بابیان اینکه استفاده از این روش می‌تواند نقش شایانی در کاهش اطاله دادرسی در محاکم داشته باشد، افزود: برخی حساسیت‌ها ازجمله نحوه دادرسی جلوگیری از تضییع حقوق افراد مانع از استفاده شتاب‌زده از فناوری‌های نوین ارتباطی در این راستا شده بود اما اکنون با طراحی سامانه‌ای ویژه که تمام جوانب کار در آن سنجیده شده و امکان استفاده از این روش بیش‌ازپیش فراهم‌شده است.