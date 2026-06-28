به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضی پارسا منش، صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اجرای سند تحول قضایی در سالهای اخیر را یکی از اقدامات جدی و مؤثر این نهاد برشمرد و گفت: در مجموعه قضایی شهرستان، شامل دادسرا، اجرای احکام، ثبت اسناد و دادگستری، اقدامات تسهیلگرانهٔ قابلتوجهی از زمان اجرای این سند انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای عملیاتی متنوع در حوزهٔ تحول قضایی، ارتقای بهرهوری را از مهمترین هدفگذاریهای دستگاه قضا در این مسیر دانست.
رئیس دادگستری شاهرود، کاهش اطالهٔ دادرسی را از دیگر دستاوردهای برنامههای تحولی برشمرد و افزود: یکی از خروجیهای مهم این سند، راهاندازی چندین سامانهٔ برخط است که فرایندهای قضایی را بهطور چشمگیری تسهیل کرده است.
پارسا منش با معرفی سامانهٔ شناسایی متهمان و شهود به عنوان یکی از سامانههای نوین قوهٔ قضائیه، توضیح داد: در این سامانه، تمام اطلاعات مورد نیاز شهود و متهمان ثبت میشود. این سیستم همچنین از بروز سوءاستفادههایی همچون استفاده از «شهود اجارهای» که در چندین پرونده به عنوان شاهد ظاهر میشوند، جلوگیری کرده و به قضات در مسیر دادرسی عادلانه کمک شایانی میکند.
وی در ادامه: استفاده از پابندهای الکترونیک را از دیگر سیاستهای جدید دادگستری پس از دورهٔ تحول خواند و خاطرنشان کرد: بهکارگیری این پابندها همراه با اعمال ارفاقهای قانونی، از جمله اقداماتی است که در دادگستری شاهرود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دادگستری شاهرود همچنین از الکترونیکیسازی پروندهها در این مجموعه خبر داد و گفت: امروز، فرایند بایگانی و حتی بخشی از بایگانیهای راکد در مجموعهٔ قضایی شهرستان نیز به صورت الکترونیکی انجام میشود که نقشی بسزا در تسهیل امور داشته است.
پارسا منش در بخش دیگری از سخنان خود، «سامانهٔ استعلامات» را یکی دیگر از ابزارهای مؤثر در تسهیل کار قضات و ضابطان دانست و اظهار کرد: این سامانه، اطلاعات مورد نیاز از جمله اموال و حسابهای بانکی متهمان و طرفین دعوا را در کسری از ثانیه در اختیار ضابطان قرار میدهد، در حالی که پیشتر این فرایند ممکن بود ماهها به طول بینجامد.
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