مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر راه در حکمی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان را منصوب کرد، در بخشی از حکم محمد راستاد خطاب به محمدی کرجی ران، بر توجه جدی به افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری و توسعه بندر و کمک به رفع چالش‌ها و دغدغه‌های آنها، همکاری و تعامل مستمر جهت تکمیل پروژه فاز ۳ پایانه کانتینری بندر شهید رجایی و احداث اسکله‌های نفتی و همچنین پیگیری و همکاری لازم برای شروع عملیات اجرایی توسعه بندر رجایی در اراضی پسکرانه تاکید شده است.

«علیرضا محمدی کرجی ران»، کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی است و پیش از این مشاور مدیرعامل، دبیری شورای مدیران و دبیری کارگروه مقابله با تحریم در سازمان بنادر ودریانوردی را برعهده داشته است.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، رئیس اداره امور کانتینری و رئیس اداره امور بندری بندر شهید رجایی و معاون دریایی و بندری بندر شهید باهنر از دیگر مسئولیت‌های محمدی کرجی ران در سازمان بنادر و دریانوردی بوده است.

پیش از این الله مرداد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بود.