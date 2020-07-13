آیا ویروس کرونا از طریق مواد غذایی منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، مهمان برنامه صبحگاهی در انتهای الوند شبکه دو سیما، روز دوشنبه ۲۳ تیر ۹۹ بود.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر مدت زمان انتظار برای ساخت واکسن بیماری کرونا گفت: بالاخره ویروس کرونا پدیده‌ای نو و منحصر به فرد است و هیچ بیماری به اندازه آن نتوانسته مطبوعات، رسانه‌ها و مسائل اجتماعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار بدهد؛ مطمئن باشید بالاخره روزی این بیماری تمام می‌شود.

مردانی افزود: اکنون بعضی شهرها را می‌بینید که افراد زیادی در آن قبلاً مبتلا شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که آنتی‌بادی در بدن مردم شکل بگیرد و پس از آن کمتر مبتلا شوند. کسانی را مثال می‌زنند که برای بار دوم مبتلا شدند اما باید بگویم که این افراد بسیار کم‌اند.

وی، خبر از کاهش تعداد مبتلایان در خوزستان داد و گفت: خوشبختانه باید بگویم از ۱۵ تیر به این طرف خوزستان حالت پلاتو پیدا کرده و آرام آرام سیر نزولی پیدا می‌کند. در حقیقت به اوج اپیدمی رسیدند و حالا در سیر نزولی هستند.

مردانی با اشاره به اینکه آنتی‌بادی تا چه زمانی در بدن فرد باقی می‌ماند، افزود: اینکه بگوییم این محافظت‌کننده تا چه زمانی در بدن فرد می‌ماند هنوز معلوم نیست چرا که کرونا تنها ۶ ماه است که به وجود آمده اما شاید بتوان گفت کسانی که قبلاً مبتلا شدند تا چند ماه یا حتی تا آخر عمرشان محافظت دارند. البته ویروسی مثل آنفلوانزا خیلی سریع جهش پیدا کرده و سال به سال متفاوت‌تر از قبل می‌شود. دلیل اینکه هر سال ویروس آنفلوانزا زده می‌شود به دلیل همین جهش است. در مورد کرونا هم جهش‌های زیادی داشتیم اما جهش بزرگی که ویروس را به کلی دچار تغییر کند تاکنون رخ نداده است.

وی تاکید کرد: البته ما باید هوشیار باشیم. به نظرم می‌توانیم با کرونا زندگی کنیم ولی آسیبی از آن نبینیم. یکی از راه‌های خوب ماسک زدن است. در مقاله‌ای نوشته بود اگر دو نفر فاصله ۱.۵ متر را رعایت کنند و هر دو نفر ماسک داشته باشند تا ۹۰ درصد از ابتلا به این بیماری در امان خواهند بود. شستشوی دست نیز باعث قطع زنجیره انتقال می‌شود.

این متخصص بیماری‌های عفونی در مورد عمده راه‌های انتقال ویروس کرونا گفت: غذا و مواد غذایی راه عمده‌ای برای انتقال بیماری نیست بلکه راه عمده دست‌های آلوده، عطسه و سرفه، صحبت کردن و نزدن ماسک است. بنابراین اگر مواد غذایی خریدید می‌توانید آن را ۶ تا ۱۲ ساعت کنار بگذارید تا ویروس خود به خود از بین برود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کسانی بیشتر ناشی از کرونا می‌میرند گفت: مرگ و میر در کسانی بیشتر است که سن بیشتری دارند یا بیماری زمینه‌ای نظیر بیماری قلبی، فشار خون، دیابت و…، دارند. البته کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند نیز ممکن است به دلیل کرونا فوت کنند. به ویژه در روزهای اخیر جوانان چاق را دیده‌ام. کسانی که BMI بالای ۴۰ دارند.

مردانی در پایان گفت: این بیماری ویروسی است و آنتی‌بیوتیک روی آن تاثیر ندارد. به همین دلیل عزیزان خود درمانی نکرده و به قرنطینه بروند. سپس در خون شما آنتی‌بادی ایجاد می‌شود و می‌توانید پلاسمای خون خود را به کسانی که روی تخت بیمارستان‌ها شرایط بدی دارند، اهدا کنید.