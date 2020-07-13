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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۱

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

یک فرد مبتلا به کرونا ۲ میلیون تومان هزینه بر کشور تحمیل می کند

یک فرد مبتلا به کرونا ۲ میلیون تومان هزینه بر کشور تحمیل می کند

گرگان- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: هزینه درمان یک فرد مبتلا به کرونا بین یک و نیم الی دو میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سراج الدین عارف نیا ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان با موضوع آخرین وضعیت کرونا در استان، اظهارکرد: طبق دستورالعمل های چندگانه، صنوف، ادارات، بانک ها و مراکز دیگر ملزم به رعایت پروتکل هایی بودند که مطب های درمان هم از این امر مستثنی نیستند.

وی افزود: برخی از مطب ها و دندانپزشکی های استان با توجه به بازدیدهای صورت گرفته جدی تر از دستورالعمل ها، پروتکل ها را رعایت کرده و البته مواردی هم بود که تذکر شفاهی و سپس تذکر کتبی داده شد.

عارف نیا ادامه داد: تاکنون مطب هیچ پزشکی در استان پلمب نشده ولی چند نفر را به صورت حضوری خواسته و تذکراتی داده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: همه افراد مستعد ابتلا به کرونا بوده و این بیماری زن، مرد، کودک و جوان و میانسال نمی شناسد اما در مرگ متفاوت است.

عارف نیا توضیح داد که کشندگی بیماری در کسانی که بیماری زمینه ای، نقص ایمنی، فشار خون بالا و غیره دارند بالاتر است.

وی تصریح کرد که اگر میانگین بستری یک بیمار را یک هفته در نظر بگیریم، یک و نیم الی دو میلیون تومان هزینه درمان یک فرد مبتلا به کرونا است.

عارف نیا بیان کرد: تست کرونا در افراد بستری در بیمارستان ها طبق تشخیص مددکار برای افراد بی بضاعت رایگان بوده و از دیگران مبلغی دریافت می شود.

کد مطلب 4973010

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