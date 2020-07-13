به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت سرهنگ پزشک «حامد پارسا معین» از پزشکان نیروی پدافند هوایی ارتش در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پیام‌های جداگانه‌ای این ضایعه را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت فرمانده کل ارتش‌ بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

بار دیگر سرباز امنیت و سلامت لباس شهادت پوشید و در هنگامه‌ای که غیورمردان و شیرزنان مدافع سلامت دل به میدان نبرد سپردند، فرزندان میهن در جامعه خدوم و پرتلاش بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران با جد و جهدی مثال‌زدنی، با همه سختی‌ها و تعب ناشی از حجم بالای بیماران با همه توش و توان در پی درمان هم‌میهنان خویش از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند. کوشش‌های چهارماهه همکاران عالی‌قدر در مجموعه بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران که با شایستگی تمام در خط اول مبارزه با کرونا موفق بوده‌اند، نمونه‌ای از تلاش جهادی و مصداق بارز آیه هر کس نفسی را زنده نماید گویا همه بشریت را زنده نموده است، می‌باشد.

شهادت این همرزم عالی‌قدر، پرتلاش و از خود گذشته را به خانواده محترم ایشان، جامعه معزز بهداشت و درمان ارتش و خصوصاً همکاران در نیروی پدافند هوایی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

امیدوارم خدای قادر متعال روح سرهنگ شهید دکتر حامد پارسا معین را به پاس آرامشی که همواره به دیگران هدیه می‌داد در آغوش امن و آرام خویش به شادمانی ابدی مهمان فرماید. برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای خانواده گرامی صبر و بردباری مسئلت دارم.

به گزارش مهر، حجت الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی آورده است: این شهید والامقام در خط مقدم مقابله با ویروس منحوس کرونا، همپای دیگر همرزمان خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران که منشأ خدمات ارزنده‌ای برای هم‌وطنان عزیزمان شده و برگ‌های زرینی بر افتخارات این کلمه طیبه افزوده‌اند، سرافرازانه در عهد محکمی که با خدای متعال بسته بود تا پای جان ایستاد و برای نجات بیماران از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ

خبر شهادت همکار فرهیخته شهید سرهنگ دکتر حامد پارسا معین از پزشکان متعهد و پرتلاش نیروی پدافند هوایی ارتش که در راه پاسداری از سلامت مردم به شهادت رسید، موجب تأثر و تاسف عمیق شد.

این شهید والامقام در خط مقدم مقابله با ویروس منحوس کرونا، همپای دیگر همرزمان خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران که منشأ خدمات ارزنده‌ای برای هم‌وطنان عزیزمان شده و برگ‌های زرینی بر افتخارات این کلمه طیبه افزوده‌اند، سرافرازانه در عهد محکمی که با خدای متعال بسته بود تا پای جان ایستاد و برای نجات بیماران از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

اینجانب با قلبی سرشار از اندوه، شهادت این مدافع سلامت را به خانواده داغدار وی، همکاران گرانقد و آحاد همرزمانم در ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن شهید والامقام و صبر و شکیبایی برای بازماندگان محترم مسألت دارم.

همچنین امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش نیز با صدور پیامی درگذشت سرهنگ «پارسا معین» را تسلیت گفت.

متن پیام وی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

خبر شهادت همکار و همرزم عزیزم شهید سرهنگ پزشک حامد پارسا معین که در راه مبارزه با ویروس منحوس کرونا و خدمت به مردم عزیز ایران اسلامی تا آخرین نفس ایستادگی کرد، اندوه جانگدازی برای اینجانب و مجموعه همکارانم در نیروی پدافند هوایی بر جای گذاشت.

شهادت این ارتشی دلاور در راه خدمت به کشور گواه دیگری است برای رشادت و جانفشانی کارکنان غیرتمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تا نشان دهند تا پای جان برای کشور و مردمشان ایستاده‌اند و در عرصه‌های مختلف رزمی، بهداشتی و درمانی و هرجا که نیاز به حضور شان باشد در کنار نظام اسلامی و مردم شهیدپرور ایران عزیز حضور دارند.

اینجانب شهادت جناب سرهنگ دکتر حامد پارسا معین را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، مجموعه نیروهای مسلح و همکاران عزیزم در نیروی پدافند هوایی ارتش و به‌ویژه خانواده محترم آن مرحوم تبریک و تسلیت عرض و از درگاه ایزد منان صبر و شکیبایی برای بازماندگان داغدار مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد