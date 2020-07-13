«کاغذ حاصلخیز» به گالری باوان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، «کاغذ حاصلخیز» نمایشگاهی است که جمعه ۲۷ تیرماه در گالری باوان افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه آثار هشت نقاش جوان به نمایش درمی‌آید که وجه تشابه آنها استفاده از متریال کاغذ است. الهام پورخانی، ترلان تبار، هما حسینیان، مهدیه کواکب‌پناه، یاسمین مشاری، آدنا میرزاخانیان، نازگل نیری و شادی یثربی هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند که هر کدام برخورد متفاوتی با کاغذ در روند خلق آثار دارند.

کاغذ در این آثار عنصری محوری است که می‌توان از آن به عنوان بستری برای کنشگری بهره برد، در عین حال خود این عنصر واکنش‌های متفاوتی بنا بر برخوردی که با آن می‌شود ارائه می‌دهد. آثار این هنرمندان را می‌توان از ۲ دیدگاه نگاه کرد؛ هنرمندانی که کاغذ را به عنوان بستری برای نشان دادن کنش به آن انتخاب کرده‌اند و هنرمندانی که کاغذ را به مثابه عنصری در نظر گرفته‌اند که خود در خلال برخورد هنرمند با آن واکنش نشان می‌دهد. در این نمایشگاه مخاطب کاغذ را به عنوان روایتگر هریک از آثار در مقابل خود می‌بیند.

نمایشگاه «کاغذ حاصلخیز» از ۲۷ تیر تا ۷ شهریورماه در گالری باوان به نشانی خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ۷ برپاست. همچنین این نمایشگاه به‌صورت مجازی بر روی وب‌سایت گالری باوان به نشانی https://bavangallery.com/ قابل مشاهده است.