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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد:

پروژه بهسازی سه راهی بهبهان - لیکک ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه بهسازی سه راهی بهبهان - لیکک ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

یاسوج- مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه بهسازی چهار خطه سه راهی بهبهان - لیکک ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه از کیلومتر ۵ تا ۱۰ چهارخطه بهبهان- لیکک- ماغر قرار دارد و دارای ۳۶ دهانه پل به طول ۳، ۲ و ۸ متر است.

وی با بیان اینکه اعتبار پروژه بهسازی این طرح، ۹۴ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی- استانی است، گفت: عملیات اجرایی این طرح در سال ۹۵ آغاز شده و اکنون با تأمین اعتبار روند اجرایی خوبی دارد.

نیک اقبالی تصریح کرد: با بهره برداری از این مسیر، شش روستا با جمعیت ۲۵۰۰ نفر از جاده ارتباطی مطلوب برخوردار می‌شوند.

کد مطلب 4973190

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