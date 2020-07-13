پروژه بهسازی سه راهی بهبهان - لیکک ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه از کیلومتر ۵ تا ۱۰ چهارخطه بهبهان- لیکک- ماغر قرار دارد و دارای ۳۶ دهانه پل به طول ۳، ۲ و ۸ متر است.

وی با بیان اینکه اعتبار پروژه بهسازی این طرح، ۹۴ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی- استانی است، گفت: عملیات اجرایی این طرح در سال ۹۵ آغاز شده و اکنون با تأمین اعتبار روند اجرایی خوبی دارد.

نیک اقبالی تصریح کرد: با بهره برداری از این مسیر، شش روستا با جمعیت ۲۵۰۰ نفر از جاده ارتباطی مطلوب برخوردار می‌شوند.