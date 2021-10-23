به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب «تسخیر نخستین» نوشته معصومه ابتکار به‌عنوان منبع مسابقه مجازی کتابخوانی هشت بهشت معرفی شد.

این‌کتاب دربرگیرنده روایت یک ایرانی است که شاهد اشغال سفارت آمریکا در تهران بوده است. «تسخیر» داستان خاطرات، ماجراها و وقایع ناگفته تسخیر لانه جاسوسی در تهران در قالبی ساده و روان است که برای نخستین بار پرده از تبلیغات سوء و غیرواقعی رسانه‌های غربی علیه انقلاب اسلامی ایران برداشته و اهداف دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره) از این اقدام را در تصویری واقع‌بینانه شامل نقاط قوت و ضعف آن تبیین می‌کند.

دانشجویان علاقه‌مند شرکت در این آزمون کتابخوانی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir برای ثبت‌نام در این مجموعه مسابقات اقدام کنند.

آزمون این دوره از مسابقه کتابخوانی «هشت بهشت» با موضوع کتاب مورد اشاره روز جمعه ۲۸ آبان از ساعت ۹ تا ۲۴ به‌صورت مجازی برگزار و به دانشجویان برگزیده این دوره از مسابقات جوایز ۲ میلیون ریالی اهدا می‌شود.