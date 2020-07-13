بیرانوند با سفارش ویلموتس به آنتورپ پیوست/رقابت سخت با گلرفرانسوی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران که در پرسپولیس بازی می کرد، امروز دوشنبه سرانجام موفق شد راهی بلژیک شود تا در تست های پزشکی تیم آینده خود یعنی آنتورپ شرکت کند.

سایت «gva» بلژیک در گزارشی به حضور بیرانوند در تیم آنتورپ پرداخت و نوشت:

«سرانجام چهارمین خرید آنتورپ هم رسید. علیرضا بیرانوند دروازه بان در زوانتم (نام یکی از شهرهای بلژیک) حضور دارد. دروازه بان ۲۷ ساله تیم ملی ایران در بلژیک به زمین نشست و آماده نهایی شدن نقل و انتقال خود به آنتورپ است.

بیرانوند پیش از این در ماه ژانویه با آنتورپ برای امضای قرارداد سه سال توافق کرده بود. او قرار بود در ماه مارس برای انجام تست های پزشکی و امضای قرارداد به بلژیک بیاید ولی بعد از آن بحران کرونا رخ داد و او در ایران یکی از کشورهایی که به شدت از این ویروس لطمه خورد، گیر افتاد. حتی زمانی که مسابقات فوتبال تعطیل شد، بیرانوند هرگز به بلژیک نرسید.

او همیشه از سوی مقامات و سفارتخانه متوقف می شد زیرا مرزهای اروپا بر روی شهروندان غیر اتحادیه اروپا بسته شده بود. بر خلاف او، به عنوان مثال بازیکنان ایرانی تیم شارلوا توانستند به بلژیک سفر کنند چون پیش از این در کشورمان اقامت داشتند ولی بیرانوند نتوانست ویزای معتبر ارائه بدهد.

در این میان بیرانوند به تمرین با پرسپولیس ادامه داد و در تاریخ ۲۹ ژوئن حتی یک بازی هم با این تیم در لیگ ایران انجام داد اما از اول ماه جولای مشخص شد که دیگر برای این تیم بازی نمی کند. او هفته گذشته برای سفر به بلژیک چراغ سبز دریافت کرد و امروز -اوایل دوشنبه صبح- از تهران به دوحه و سپس به زوانتم پرواز کرد.

بیرانوند بدشانس است چون ژان بوتز دروازه بان ۲۵ ساله قبلا با آنتورپ قرارداد بسته بود و اکنون به خوبی در این تیم تثبیت شده است. اگر بیرانوند هم تست های پزشکی خود را پشت سر بگذارد و حضورش در تیم رسمی شود می تواند به رقیب سرسخت دروازه بان فرانسوی تبدیل شود.

بیرانوند دو بار با پرسپولیس قهرمان لیگ ایران شده است (سایت بلژیکی در این مورد اشتباه کرده چرا که بیرانوند سه بار با پرسولیس در لیگ قهرمان شده) و چند سال است که دروازه بان شماره یک تیم ملی ایران می باشد؛ از جمله دروازه بان ایران در جام جهانی ۲۰۱۸، جایی که پنالتی کریستیانو رونالدو را مهار کرد.

مربی سابق او مارک ویلموتس گفته بود که بیرانوند را به لوسیانو دونوفریو (مدیرفنی آنتورپ) معرفی کرده بود و همان زمان از این دروازه بان در روزنامه ما تمجید کرد. ویلموتس در همان زمان بیرانوند را با تیبو کورتوا و مینیوله (دو دروازه بان بلژیکی) مقایسه کرده بود. این مقایسه شاید یک مقدار زود باشد چرا که بیرانوند باید ابتدا با محیط جدید هماهنگ و سازگار شود. این واقعیت که بیرانوند به سختی می تواند انگلیسی صحبت کند، سازگاری او را دشوارتر می کند اما این دروازه بان ۱ متر و ۹۴ سانتیمتری به هر حال تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ حتی اگر با پرتاب های بلند دستش باشد که به آن معروف و شناخته شده است.»