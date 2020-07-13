به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز تهران را به مقصد قطر و سپس بلژیک ترک کرد تا مراحل نهایی انتقالش به تیم آنتورپ بلژیک و امضای قرارداد را انجام بدهد.

در این انتقال، نقش مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بسیار پررنگ است. ویلموتس هرچند بیش از چند ماه در ایران کار نکرد و در نهایت با شکایت از فدراسیون فوتبال کشورمان به فیفا، پرونده حضورش در تیم ملی را تحت تاثیر قرار داد، اما از همان سال گذشته پیشنهاداتی را به باشگاه آنتورپ برای جذب بیرانوند داده بود.

ویلموتس که سابقه کار در تیم ملی ایران را در چهار مسابقه رسمی و دو بازی تدارکاتی با علیرضا بیرانوند را دارد، در مشورت با مسئولان باشگاه آنتورپ بخصوص مدیر فنی این باشگاه که از دوستان قدیمی اش بود، دروازه بان تیم ملی کشورمان را معرفی کرده و زمینه انتقالش را فراهم کرده بود.

ویلموتس امروز و بعد از عزیمت بیرانوند به بلژیک، در گفتگو با یکی از رسانه های بلژیک از این دروازه بان ملی پوش تمجید کرد.

ویلموتس که بعد از جدایی از تیم ملی ایران بدون تیم است، درباره بیرانوند گفت: او شما را شگفت زده خواهد کرد.

سرمربی سابق تیم ملی ایران تاکید کرد: بیرانوند یکی از بهترین دروازه‌بان‌هایی است که تاکنون با او کار کرده ام.