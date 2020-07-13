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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۰۸

معاون استاندار گلستان:

تاکنون هیچ نشانه ای از کوهنورد گمشده در کردکوی به دست نیامده است

تاکنون هیچ نشانه ای از کوهنورد گمشده در کردکوی به دست نیامده است

کردکوی- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: تاکنون هیچ نشانه ای از کوهنورد گمشده در کردکوی به دست نیامده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی عصر دوشنبه در بازدید از روند جستجوی کوهنورد گمشده در ارتفاعات جهان نمای کردکوی اظهارکرد: مطابق اخباری که از ساعت ۱۰ روز جمعه مبنی بر مفقود شدن دختر ۲۷ ساله «سها رضانژاد» به مراکز هشدار ما اعلام شد، نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس و نیروهای داوطلب و بخشدار و فرماندار در منطقه جهان نما حضور یافته و مشغول تفحص و جستجو هستند.

وی با بیان این که گروه گردشگری بدون هماهنگی و علیرغم هشدارهایی که مسئولان محلی داده بودند به منطقه جهان نما وارد شده اند، افزود: هم اکنون همه امکانات و تجهیزات برای یافتن این فرد به کارگیری شده است.

چراغعلی ادامه داد: گزینه‌های مختلف هم در حال بررسی است که امیدواریم با اقداماتی که گروه تفحص و نیروهای انتظامی انجام می‌دهند بزودی به نتایج خوبی برسیم.

وی گفت: مردم اخبار مستند را از طریق هلال احمر، مسئولان و فرماندار پیگیری کرده و از دامن زدن به شایعات خودداری کنند.

چراغعلی با بیان این که هم اکنون ۵۰ نفر در منطقه در حال پایش هستند، گفت: تاکنون هیچ نشانه‌ای از فرد گمشده به دست نیامده است.

وی با اشاره به این که پهپادها در جستجو بکارگیری شده‌اند، گفت: البته شرایط منطقه به دلیل بارش باران و مه کار را سخت کرده است.

کد مطلب 4973406

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