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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۴۸

در سفر به کویت؛

فرمانده تروریست های سنتکام با وزیر دفاع کویت دیدار کرد

فرمانده تروریست های سنتکام با وزیر دفاع کویت دیدار کرد

«کنث مکنزی» فرمانده تروریست های آمریکایی سنتکام در سفر به کویت با وزیر دفاع این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کویت (کونا) از دیدار فرمانده تروریست‌های آمریکایی سنتکام با وزیر دفاع این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، «کنث مکنزی» فرمانده تروریست‌های آمریکایی سنتکام روز دوشنبه در سفر به کویت با «احمد منصور الاحمد» وزیر دفاع کویت دیدار کرد.

«محمد الخصر» رئیس ستاد کل ارتش کویت، «خالد صالح الصباح» معاون وی، «آلینا رومانوسکی» سفیر آمریکا در کویت و «راندولف استادینراس» مدیر دفتر همکاری‌های نظامی آمریکا و نیز شماری از فرماندهان ارتش کویت هم در این دیدار حضور داشتند.

خبرگزاری کویت آورده است: وزیر دفاع کویت در این دیدار از عمق روابط دو کشور دوست تمجید و بر همکاری دو طرف در زمینه‌های مختلف بویژه مسائل نظامی تاکید کرد.

فرمانده تروریست‌های آمریکایی سنتکام پیش از سفر به کویت به بحرین، اردن، شمال شرقی سوریه و لبنان و عراق سفر کرده بود.

کد مطلب 4973407

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