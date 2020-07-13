به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه کلینیک تخصصی ویژه برازجان اظهار کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی دشتستان را به صورت ویژه در دستور کار داریم.

وی از تکمیل و بهره‌برداری از کلینیک تخصصی ویژه برازجان در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: این کلینیک نقش مهمی در خدمات دهی به مردم شهرستان خواهد داشت و نقش مؤثری در توسعه سلامت ایفا می‌کند.

فرماندار دشتستان با بیان اینکه این پروژه نقش مهمی در خدمات دهی به مردم دارد افزود: کلینیک تخصصی ویژه برازجان با حضور و استقرار پزشکان متخصص در راستای خدمت‌رسانی در حوزه سلامت رسالت مهمی بر عهده دارد.

وی ادامه داد: کادر سلامت شهرستان دشتستان در بحران بیماری کرونا همچون جهادگران هشت سال دفاع مقدس در کنار مردم در کنترل و پیشگیری این بیماری تلاش و مجاهدت نموده‌اند و خدمات آن‌ها قابل تقدیر است.

نوروزی اضافه کرد: پروژه کلینیک تخصصی ویژه برازجان با مساحت دو هزار و ۲۰۰ مترمربع در سه طبقه و اعتبار بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی در حال ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبارات باقی‌مانده، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد افتتاح و خدمت‌رسانی به مردم شریف شهرستان دشتستان باشیم.

در بازدید از روند پیشرفت پروژه، فرماندار، معاون عمرانی فرمانداری، مسئول دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان و رئیس امور عمومی ستاد شهرستان حضور داشتند.