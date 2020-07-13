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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۴:۰۳

مقام نظامی یمنی:

در زمان مناسب از نوع جدیدی از موشک های بالستیک رونمایی خواهد شد

در زمان مناسب از نوع جدیدی از موشک های بالستیک رونمایی خواهد شد

معاون اداره عقیدتی یمن در گفتگو با شبکه خبری المسیره، از رونمایی از گونه جدیدی از موشک های بالستیک در زمان مناسب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اداره عقیدتی یمن در سخنانی گفت: ما امروز در مقابل عملیات گسترده‌ای در عمق سعودی و داخل هستیم.

سرتیپ «عبدالله بن عامر» در گفتگو با شبکه خبری المسیره یمن افزود: ما پیش از این در عملیات یک فروند موشک بالستیک شلیک می‌کردیم و امروز چندین موشک و پهپاد را پرتاب می‌کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: زمان عملیات محدود و وسعت جغرافیایی اندک دیگر سپری شده است.

بن عامر ادامه داد: تمام اهداف ما نظامی و در واکنش به تجاوزات دشمن صورت می‌گیرد. امروز محاصره شدیدتر شده است و نیروهای مسلح باید برای فشار به دشمن جهت رفع محاصره عملیات نظامی انجام دهند.

این مقام یمنی گفت: هدف راهبردی نیروهای مسلح توقف تجاوز و رفع محاصره است و باید به واکنش علیه تجاوزات ادامه دهند.

بن عامر اظهار داشت: عملیات ما کورکورانه نیست. ما غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم بلکه سردرگمی پدافند هوایی عربستان است که موجب تلفات در بین آنها می‌شود.

وی تاکید کرد: در زمان مناسب از نوع جدیدی از موشک‌های بالستیک رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 4973445

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      1 1
      پاسخ
      انشالله به یاری خدا پیروزی ازان مردان و زنان مومن است نه آنهایی که با شرک معامله میکنند تا خداپرستان و مومنان واقعی را بکشند

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