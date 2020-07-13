در زمان مناسب از نوع جدیدی از موشک های بالستیک رونمایی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اداره عقیدتی یمن در سخنانی گفت: ما امروز در مقابل عملیات گستردهای در عمق سعودی و داخل هستیم.
سرتیپ «عبدالله بن عامر» در گفتگو با شبکه خبری المسیره یمن افزود: ما پیش از این در عملیات یک فروند موشک بالستیک شلیک میکردیم و امروز چندین موشک و پهپاد را پرتاب میکنیم.
وی همچنین تصریح کرد: زمان عملیات محدود و وسعت جغرافیایی اندک دیگر سپری شده است.
بن عامر ادامه داد: تمام اهداف ما نظامی و در واکنش به تجاوزات دشمن صورت میگیرد. امروز محاصره شدیدتر شده است و نیروهای مسلح باید برای فشار به دشمن جهت رفع محاصره عملیات نظامی انجام دهند.
این مقام یمنی گفت: هدف راهبردی نیروهای مسلح توقف تجاوز و رفع محاصره است و باید به واکنش علیه تجاوزات ادامه دهند.
بن عامر اظهار داشت: عملیات ما کورکورانه نیست. ما غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهیم بلکه سردرگمی پدافند هوایی عربستان است که موجب تلفات در بین آنها میشود.
وی تاکید کرد: در زمان مناسب از نوع جدیدی از موشکهای بالستیک رونمایی خواهد شد.
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