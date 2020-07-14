ورود سامانه بارشی به گلستان/ احتمال طغیان رودخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی گلستان طی اخطاریه نارنجی شماره چهار، از فعالیت سامانه بارشی در استان از روز سه شنبه خبرداد.

براساس این هشدار، سامانه بارشی از سه شنبه وارد استان شده و پیامد آن رگبار و رعد و برق، کاهش نسبی دما و وزش باد نسبتاً شدید موقتی است.

نشست کمیته پیش آگاهی و کمیته بحران هواشناسی استان گلستان هم تشکیل و در آن مدیرکل هواشناسی گلستان نسبت به وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده و بارش های نقطه ای در استان هشدار داد.

نوربخش داداشی اظهارکرد: الگوهای پیش یابی بیانگر آن است که هوای استان از ساعات شب سه شنبه تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می گیرد که مخاطرات آن به صورت رگبار و رعد و برق، کاهش نسبی دما و وزش باد نسبتاً شدید ظاهر می شود.

طبق گفته وی فعالیت این سامانه تا روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

داداشی گفت: با توجه به احتمال بارش های نقطه ای سنگین آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، طغیان ناگهانی در مناطق مستعد و شیبدار و وقوع صاعقه، لازم است مراتب به مدیریت بحران، هلال احمر و دیگر دستگاه های خدمت رسان اطلاع رسانی شود.

وی بر آمادگی و هوشیاری کارشناسان پیش بینی و مدیریت بحران، برای اطلاع رسانی بهنگام و کاهش ترددهای جاده ای، دور شدن از حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه توسط دستگاه های ذیربط تاکید کرد.