به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شخصیتهای فیلمهای پویانمایی خاطرهانگیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب ٧٠ عروسک کِچه (الیاف پشمی) تولید شده است.
این عروسکها از سوی چیستا تاجور و رادین ابراهیم دو هنرمند کشورمان ساخته شده است.
«یکی کم است» و «بهادر» به کارگردانی عبداله علیمراد، «توکا در قفس» به کارگردانی مهرداد شیخان، «مجموعه عروسی عروسی» به کارگردانی مهین جواهریان، «شب ترسناک لومو» به کارگردانی ساره شفیعیپور، «قصه پنیرک» اثر پروین تجوید و «ماهی رنگینکمان» اثر فرخنده ترابی از جمله انیمیشنهای کانون است که شخصیتهای آن به عروسک تبدیل شدهاند.
همچنین شخصیت انیمیشنهای «زال و سیمرغ»، «من آنم که» و «رخ» از مجموعه آثار علیاکبر صادقی در دست تولید قرار دارد و در حال حاضر هشت شخصیت آن به عروسک تبدیل شده است.
تعداد دیگری از شخصیتهای آثار پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آینده نزدیک و با هدف کمک به توسعه محصولات جانبی و پیوستهای فرهنگی به عروسکهای کچه تبدیل میشوند و سپس این آثار در قالب نمایشگاهی در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
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