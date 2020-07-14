به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیزاده معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی در این دیدار که در معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با استقبال از همافزایی هر دو مجموعه، به بیان ظرفیتها و توانمندیهای این معاونت در طراحی و برگزاری ۳۲ عنوان دوره آموزشی اشاره و اظهار کرد: در برنامهریزیهای آتی در حال تدوین دورههای آموزشی جدید هستیم و در مرحله بعدی ۱۲۰ عنوان دوره آموزشی را طرحریزی خواهیم نمود.
وی به توانمندی بالای طلاب و انجمنهای هنری و رسانهای طلاب اشاره کرده و نقشآفرینی و همکاری در عرصههای هنری و ادبی را نیز از زمینههای ایفای نقش مشترک دانست.
حجتالاسلام کریمی معاون فرهنگی تربیتی جامعهالمصطفی (ص) العالمیه در این دیدار با بیان اثر بخشی فضای مجازی به ویژه در ایام شیوع کرونا بر گسترش ابعاد فعالیتهای آموزشی و تبلیغی در این حوزه تاکید کرد.
وی طلاب غیر ایرانی و ساکن از خارج کشور را نیز ظرفیت بزرگی عنوان کرد و بستر فضای مجازی را زمینه مناسبی برای تداوم ارتباط آموزشی با این طلاب دانست.
معاون فرهنگی تربیتی جامعهالمصطفی (ص) العالمیه با اشاره به سابقه دفتر تبلیغات اسلامی در برگزاری دورههای آموزشی بر همافزایی هر دو مجموعه در تربیت و آموزش مبلغین تأکید کرد و درخواست نمود تا این دفتر، آموزش طلاب جامعهالمصطفی (ص) العالمیه را هم به صورت آنلاین و آفلاین بر عهده بگیرد.
واگذاری حق ترجمه، دوبله و انتشار تولیدات رسانهای دفتر و همکاریهای فنی و محتوایی، از دیگر محورهای مطرح شده در این جلسه مشترک بود.
در پایان این جلسه مقرر گردید ضمن تشکیل کارگروه و تعیین نمایندگانی برای ادامه همکاریها و پیگیری مصوبات، تهیه تفاهمنامه همکاریهای هنری و رسانهای هر دو مجموعه و آغاز به کار دورههای آموزشی مشترک در برنامههای بعدی در دستور کار قرار گرفت.
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