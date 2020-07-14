کتاب «جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه» منتشر شد

به گزارش خبرگزار، مهر کتاب «جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه» به قلم حجت الاسلام والمسلمین رضا اسفندیاری (اسلامی) در گروه دانش‌های وابسته به فقه پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه گردیده است.

در بخشی از این اثر آمده است: قواعد استظهار، مجموعه‌ای از قواعد اصولی است که با تشخیص ظهور تأسیس می‌شود و در راه کشف بسیاری از احکام شرعی از نصوص دینی موجود در قرآن و سنت به کار گرفته می‌شود. مجموعه این قواعد در دو بخش ظهورات اولی و ظهورات ثانوی در این کتاب بحث شده است.

در بخش اول مباحث قرینه‌شناسی جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌توان از اصالت و تبعیت در نظام قرائن در این بخش سخن گفت؛ بحث از قواعد استظهار در حل مسائل نوپیدای فقهی و معرفی توانمندی فقه برای پاسخگویی در رشته مطالعات فقهی ضروری است.

شایان ذکر است، این کتاب توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قطع رقعی و در ۶۰۸ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.