اظهارات ترکیه درباره تدارک برای عملیات نظامی در لیبی خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر شب گذشته اخباری که به نقل از «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه ای وی درخصوص مذاکرات قاهره- آنکارا درباره برخی مسائل منتشر شده است را رد کرد.

وی با اعلام این خبر افزود: در گذشته گفتگوهایی میان مصر و ترکیه صورت نگرفته است. دلیل این امر نیز اظهارات و موضع گیری های پرتکرار و خارج از چارچوب روابط بین الملل ترکیه است.

شکری گفت: اظهارات چاووش اوغلو درخصوص آمادگی برای عملیات نظامی در شهر «سرت» لیبی امری خطرناک و نقض قطعنامه های شورای امنیت و قوانین بین الملل است. این اظهارات همچنین تحول بسیار خطرناک در مورد وضعیت لیبی است.

وی اعلام کرد: این احتمال وجود ندارد که با چنین تجاوزی که بسیاری از مردم لیبی آن را اشغالگری «ترکیه عثمانی» می دانند، مقابله نشود. ارتش ملی لیبی متعهد شده که در برابر چنین حملاتی مقابله و از سرزمین خود دفاع کند. در سطح بین المللی نیز به این اقدام ترکیه پاسخ داده خواهد شد.