به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب،گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، امروز جمعه، با صدور بیانیه‌ای شهادت سه تن از رزمندگان دلاور مقاومت را تسلیت گفت. این سه رزمنده در پی عملیات ترور بزدلانه‌ای که در شهر جنین در شمال کرانه باختری اشغالی به وقوع پیوست، به شهادت رسیدند.

گردان‌های قسام ضمن یادآوری مسیر جهادی شهید فرمانده قیس ابراهیم محمد البیطاوی، به نقش برجسته او در نظارت و اجرای شماری از عملیات‌های قسام در استان جنین اشاره کرد. آخرین عملیات تحت نظارت وی، انفجار بمب کنارجاده‌ای در محله الجابریات در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ بود که به زخمی شدن دو افسر، که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده بود، منجر شد.

گردان‌های قسام در پایان بیانیه خود، با خداوند متعال و سپس با ملت عظیم‌الشأن خود عهد بست که در مسیر جهاد و شهادت ثابت‌قدم بماند و راه مقاومت را تا بیرون راندن اشغالگران از سرزمین فلسطین و بازپس‌گیری کامل حقوق ملت فلسطین، ان‌شاءالله، ادامه دهد.