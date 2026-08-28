به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز جمعه ۶ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر سپاهان به پایان رسید. کسری طاهری (۷ و ۳۷) برای سپاهان گلزنی کردند.

سپاهان که پس از شکست مقابل تراکتور و استقلال به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی بود، بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه هفتم، ارسال احسان حاج‌صفی پس از چند رفت‌وبرگشت در محوطه جریمه گل‌گهر به کسری طاهری رسید و این مهاجم با ضربه‌ای زمینی و دقیق دروازه میهمان را باز کرد.

گل‌گهر که در دقایق ابتدایی فرصت بسیار خوبی برای گلزنی داشت، در دقیقه دوم می‌توانست به گل برسد اما سیدحسین حسینی در موقعیتی تک‌به‌تک واکنش خوبی نشان داد و مانع باز شدن دروازه سپاهان شد.

سپاهان پس از گل نخست همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۳۷ بار دیگر توسط کسری طاهری به گل رسید. پاس عمقی آریا یوسفی، طاهری را در موقعیت مناسب قرار داد و این بازیکن با ضربه‌ای تماشایی برای دومین بار دروازه گل‌گهر را باز کرد تا سپاهان نیمه نخست را با برتری ۲ بر صفر به پایان برساند.

در نیمه دوم گل‌گهر برای جبران نتیجه تلاش کرد اما سپاهان نیز روی ضدحملات خطرناک ظاهر شد. در دقیقه ۶۴ ضربه محکم مهدی لیموچی با واکنش فرزین گروسیان راهی کرنر شد.

در دقایق پایانی، گل‌گهر برای کاهش اختلاف فشار بیشتری روی دروازه سپاهان وارد کرد و در دقیقه ۹۰+۲ نیز فرصت مناسبی ایجاد شد، اما سیدحسین حسینی با واکنشی دیدنی مانع گلزنی میهمان شد و مدافعان سپاهان نیز در ادامه توپ را از مقابل دروازه دور کردند.

در نهایت سپاهان با درخشش کسری طاهری و ثبت دو گل این مهاجم، ۲ بر صفر گل‌گهر سیرجان را شکست داد تا پس از دو شکست متوالی، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.