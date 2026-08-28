سپاهان بعد از ۲ هفته ناکامی طعم برد را چشید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای سپاهان اصفهان و گلگهر سیرجان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقشجهان برگزار شد.
سپاهان بازی را تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه نخست دروازه گلگهر را باز کرد، بعد از گل بازی متعادلتر شد و سیرجانیها برای به ثمر رساندن گل تساوی جلو کشیدند؛ تلاشهایی که البته نتیجه نداد و این سپاهانیها بودند اختلاف را به ۲ گل رسانده و با برتری ۲ بر صفر به رختکن رفتند.
در ۴۵ دقیقه دوم سپاهان که نیازی به گل بیشتری نداشت به اداره بازی پرداخت و گلگهریها نیز موفق به ایجاد موقعیت خطرناکی نشدند تا محرم نویدکیا پس از ۲ هفته ناکامی طعم برد را بچشد و شایعات مربوط به برکناری وی کمرنگتر از گذشته شود.
سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاجصفی(هادی محمدی)، عارف حاجیعیدی، عباس حبیبی(غلامرضا ثابتایمانی)، آرش رضاوند(امید نورافکن)، محمدمهدی لطفی(امیرحسین جلالیوند)، مهدی لیموچی و کسری طاهری(کاوه رضایی) شاگردان محرم نویدکیا در دیدار بود.
فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان(پارسا کفافی)، علیرضا علیزاده، میلاد کر، مجید علیاری، مهدی گودرزی(علیرضا احسانیفر)، محمد علینژاد(علی اصغر شیخالاسلامی) ، امیر جعفری، مسیح زاهدی، احمد زندهروح و سهیل صحرایی شاگردان مهدی رحمتی بودند.
گلها:
کسری طاهری(۲)
اخطار: پارسا کفافی از گلگهر
اخراج: -
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