به گزارش خبرنگار مهر، «ریبوار» عنوان تازه‌ترین اثر با کلام زکریا یوسفی نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی است که طی روزهای گذشته با تنظیم امیر فرهنگ اسکندری در فضای مجازی منتشر شد.

زکریا یوسفی نوازنده سازهای کوبه‌ای که مدتی است در عرصه خوانندگی نیز فعالیت می‌کند، چندی پیش درباره این قطعه موسیقایی گفته بود: «تک آهنگ ریبوار برداشت من و امیرفرهنگ اسکندری از نغمه‌ای قدیمی است، که حال و اصالتش هویداست. «ریبُوار» در زبان کردی به معنی «رهگذر» است، و اصل آن در بیات ترک بوده که در اینجا به فضای شور انتقال داده شده است. در این مجال تلاشمان برای حفظ حال و هوای موسیقی ناب کُردی و تأمین نیروی عاطفی آن با تمرکز بر معانی کلام ِ آن بوده است. در این مسیر کارهای جدید دیگر همراه با امیر عزیز در دست تولید داریم و تلاشمان این بوده که با بهره‌گیری از تکنیک‌های موسیقایی (ریتمیک و ملودیک) و تنظیماتی که سلایق خودمان را در آن دخیل می‌دهیم، این ملودی‌های ناب و اصیل را با حال و هوایی مدرن اما شنیدنی، تجربه کرده و ارائه کنیم.»

زکریا یوسفی از جمله هنرمندان و پژوهشگران فعال حوزه موسیقی است که در حوزه سازهای کوبه‌ای مانند دف و بندیر به فعالیت و تدریس مشغول است. او علاوه بر نوازندگی در کنسرت‌های داخلی و خارجی آهنگسازان و خوانندگان مطرح و شناخته شده و تألیف چند کتاب در آلبوم‌های ««پیدای ناپیدا»، «سایه‌های خورشید»، «یقین گمشده»، «روژیار»، «اورامان تا بادینان»، «یاد نگاه»، «سر سماع»، «شارو»، «در حلقه دف»، «وَ» و «سبوی تشنه» نیز حضور داشته است.