کتاب زندگی نامه شهید عطاالله حسینی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب زندگی نامه شهید عطاالله حسینی از شهدای شاخص کردستان با عنوان سید عطا به قلم شیلان آویهنگی از سوی انتشارات بنیاد حفظ آثار سپاه بیتالمقدس کردستان منتشر شد.
این اثر در ۱۳۶ صفحه و در قطع رقعی داستان زندگی نامه این شهید شاخص استان کردستان را به صورت داستانی روایت میکند.
شهید عطاالله حسینی از جمله ۱۰ شهید گمنام سیرانبند بانه است که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده و هم اکنون آرامگاه آنها در منطقهای به نام سیرانبند بانه قرار دارد.
شهید عطاالله حسینی در سال ۱۳۴۱ در روستای حسین آباد شهر سنندج به دنیا آمد در ۱۷ رمضان سال ۱۳۶۱ از سوی گروهکهای ضد انقلاب و همراه با ۹ تن دیگر از هم رزمانش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این ۱۰ شهید کردستانی بعد از روزها شکنجه از سوی گروهکهای ضد انقلاب، در منطقه سیرانبند بانه به شهادت رسیده و از سوی افراد محلی در همان نقطهای که به شهادت رسیده بودند، دفن میشوند.
امروز منطقه سیرانبند و محل دفن این ۱۰ شهید کردستانی به یکی از یادمانهای اصلی راهیان نور تبدیل شده و روزانه پذیرای خیل عظیمی از مردم برای زیارت قبور مطهر این شهداست.
شیلان آویهنگی نویسنده کتاب سید عطا، تاکنون کتابهای دیگری از جمله فهمیده کردستان، سرودههای بی تکرار و هشت شهر حماسه را که همگی در حوزه ادبیات پایداری هستند، به چاپ رسانده است.
وی همچنین هم اکنون چندین عنوان کتاب دیگر با محوریت ادبیات پایداری را در مراحل مختلف تولید در دست تهیه و انتشار دارد.
شیلان آویهنگی دانشجوی دکتری ادبیات فارسی است و علاوه بر چاپ چهار عنوان کتاب، چندین مقاله نیز در جشنوارههای مختلف کشوری عرضه کرده و در مجلات معتبر به چاپ رسیدهاند.
این نویسنده و محقق دفاع مقدس هم اکنون در بخش ادبیات پایداری با حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان همکاری میکند.
دو بار نویسنده برتر جشنواره داستاننویسی استان شده است، عنوان پژوهشیار برتر در جشنواره ملی تقدیر از پژوهشگران ایرانی و تندیس همایش ملی طراحی المانهای باغ موزههای دفاع مقدس را دریافت کرده است و مقاله برتر کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت را نیز کسب کرده است.
نظر شما