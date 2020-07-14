به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در جمع فرماندهان، مسئولان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با قدردانی از زحمات و تلاش‌های کارکنان و متخصصان این قرارگاه، میدان اصلی جنگ تمام عیار امروز با دشمنان را عرصه اقتصاد توصیف و تصریح کرد: بدخواهان نظام و ملت ایران به شدت علاقه‌مند هستند تا ما را بشکنند، عقب نگه دارند و وابسته خود سازند.

وی افزود: ایران اسلامی کشوری بافرهنگ، غنی و ثروتمند است و دشمنان ما می‌دانند اگر ایران قدرتمند شود، از مدار جاذبه و تأثیر قدرت‌ها خارج و خود صاحب تأثیر شده و میدان جاذبه ایجاد می‌کند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به حضور و نقش‌آفرینی مؤثر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در عرصه عمران، آبادانی و خودکفایی کشور، گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) امروز به نقطه مرکزی میدان تقابل ما با دشمن تبدیل شده است. از این رو قرارگاه تنها یک نهاد اقتصادی سازنده نیست، بلکه بخش مهمی از آرایش دفاعی و جنگی ما در برابر دشمن است و این یک رسالت تاریخی برای حفظ حیات ملی، سرافرازی، اقتدار، اعتبار جهانی و حفظ دستاوردهای انقلاب است.

سرلشکر سلامی در ادامه با تاکید بر اینکه تا وقتی قرارگاه وجود دارد مهم نیست خارجی‌ها کشور را ترک کنند، تصریح کرد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به دنبال سود و زیان اقتصادی نیست، بلکه به این دلیل که جنگ سیاسی امروز در فعالیت‌های اقتصادی تجلی پیدا می‌کند این مجموعه دارای یک حقیقت و هویت دفاعی، امنیتی و سیاسی بوده و باعث افتخار است که مشعل‌های قرارگاه پُرفروغ و پرچم‌های آن در اقصی نقاط ایران اسلامی برافراشته هستند.

وی سیاست فشار، محاصره، تحریم و تسلیم را به عنوان اهداف سیاسی دشمن برشمرد و افزود: دشمنان ما با یک راهبرد و استراتژی این اهداف را دنبال می‌کنند و آن اقتصاد است، بنابراین میدان عملیات اقتصادی است اما فضای مواجهه سیاسی است.

فرمانده کل سپاه خطاب به مدیران و مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، تاکید کرد: افتتاح هر پروژه شما یک عملیات موفق و دشمن‌شکن همچون طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس و خیبر خواهد بود و هر موفقیتی یک جبهه جدید و ضربه جدید به سیاست‌ها و راهبردهای دشمن وارد می‌کند.

سرلشکر سلامی فعالیت‌ها و دستاوردهای قرارگاه را انقلابی و جهادی توصیف و تصریح کرد: ما در امتداد حرکت خود هم پیشرفت می‌کنیم، پیروزی می‌سازیم و امید و اعتبار ایجاد می‌کنیم و هم زیرساخت‌های کشور را توسعه می‌دهیم و سازه‌های تمدنمان را شکل می‌دهیم از این رو کار قرارگاه، اقتضا و ضرورت امروز دفاع از کیان این ملت و نظام و ارزش‌های ما است.

وی تصویر امروز ایران را زنده و پویا توصیف و اظهار کرد: کشوری که پیشرفت نکند مُرده است، نفس کشیدن به تنهایی کافی نیست حرکت مهم است، و دشمن هر روز این شاخص‌ها را اندازه‌گیری و با گذشته مقایسه می‌کند و زمانی که می‌بیند دستگاه‌ها فعال و همه در حال حرکت هستند ناامید می‌شود.

فرمانده کل سپاه اقدامات و فعالیت‌های مستمر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در اجرای پروژه‌ها در شرایط اقتصادی پیچیده کنونی را تحسین برانگیز خواند و اظهار داشت: سرمایه اصلی ما برای این حرکت پول و مادیات نیست، بلکه ایمان، توکل، اراده، اعتقاد و باور ما به خداوند است و معتقدیم آسایش و پیشرفت از دل سختی‌ها متولد می‌شود و بدون سختی هیچ جامعه‌ای رشد نمی‌کند.

سرلشکر سلامی در پایان با تاکید بر اینکه سختی‌ها را دور می‌زنیم و از میان آن‌ها عبور می‌کنیم اما در مقابل آنها زانو نمی‌زنیم و متوقف نمی‌شویم، گفت: قرارگاه با وجود مردانی که تخصص، پاکی، ایمان، مجاهدت و تعهد انقلابی را در مسیر حرکت خود، سرمایه اصلی قرار داده‌اند با یاری خداوند به طور قطع موفق خواهد بود.

در ابتدای این نشست سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) گزارشی از عملکرد قرارگاه در دو سال اخیر ارائه کرد.