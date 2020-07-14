ضرورت طراحی فضای مجازی بومی/ فضای مجازی، فضای تهدید و فرصت‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی صبح امروز در نشست خبری که سازمان مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد گفت: هیچ‌کسی گستردگی و تأثیرگذاری شیوع ویروس کرونا را پیش بینی نمی‌کرد. در ابتدای شیوع ویروس کرونا محدودیت‌هایی اعلام شد و چشم‌اندازی برای مدیریت این ویروس وجود نداشت و تعطیلی‌ها به صورت هفتگی اعلام می‌شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: ۱۰ درصد دروس کارشناسی به دروس عمومی اختصاص دارد که دروس معارف نیز جز آن است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه فضای مجازی ارتباط جدی با تکنولوژی دارد که وابستگی به این عرصه نگران‌کننده است این نگرانی در کشورهایی که دارای هویت غنی بوده و بیشتر مورد هجوم در عرصه هویتی خود هستند بیشتر است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها افزود: بنابراین طراحی فضای مجازی بومی ضروری است امروز خانواده‌ها درگیر نفوذ اربابان تکنولوژی در فضای زندگی خود هستند.

وی گفت: باید به‌صورت جدی از مجامع علمی و حوزه‌های اجرایی مطالبه کنیم که به دنبال تامین نیازهایی در فضای مجازی باشند که سلامت جامعه را تضمین کند، فضای مجازی یک فضای تهدید و فرصت است.

رستمی تصریح کرد: یکی از فرصت‌های فضای مجازی، حوزه آموزش مجازی بوده و یکی از ابزارهای سریع، آسان و ارزان عدالت آموزشی، فضای مجازی است.

وی ادامه داد: آموزش صرفاً انتقال اطلاعات نیست. فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین فضای حقیقی باشد بلکه فضای آموزش مجازی مکمل آموزش حضوری است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: اکثر دانشگاه‌ها و گروه‌های معارف دانشگاه‌ها بستر آموزش مجازی را برای گذراندن دروس معارف فراهم کردند.

رستمی تصریح کرد: در سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان بیش از ۵۳۶ هزار ثبت‌نام جدید وجود دارد که به همراه یک میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۸۱ نفری که از قبل در این سامانه حضور داشتند، تعداد اعضای آن به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: از ۱۲ اسفندماه سال گذشته تاکنون در سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان بیش از ۲۳ میلیون مراجعه‌کننده وجود داشته، بیش از ۱۷ میلیون آزمون برگزار شده و بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بازدید از سامانه به ثبت رسیده است.