به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مجله فوربز، طبق جدیدترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا امسال با افت ۲۷۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی خود روبرو خواهند شد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود پیش‌بینی کرد که امسال تولید نفت از الجزایر در غرب این منطقه گرفته تا ایران در شرق و ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه عراق، لیبی و یمن، بیش از آن‌چه قبلاً انتظار می‌رفت افت کند.

تقاضای نفت خام امسال به علت پاندمی کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌ای مقابله با آن و بسته شدن اقتصاد کشورها افت کرده است و کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت خام در گروه اوپک پلاس با کاهش تولیدات خود تلاش کردند قیمت‌ها را بالا بیاورند.

کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم از کاهش قیمت نفت و هم از کاهش تولید آن آسیب دیده‌اند.

در نتیجه آی‌ام‌اف پیش‌بینی می‌کند متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی این منطقه از ۲۹۰۰ دلار در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به ۲۰۰۰ دلار در سال جاری کاهش یابد.