ائمه جمعه زبان مردم هستند/دشمنان به دنبال تضعیف جایگاه نماز جمعه

حجت الاسلام سید عبدالله امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ائمه جمعه زبان مردم هستند، ابوذر های زمان اند که نقش مهم آنها در بصیرت افزایی، دشمن ستیزی و بیان مطالبات مردم از جایگاه امامت جمعه یک جایگاه بی نظیر ساخته است.

وی افزود: پنج مرداد اقامه نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب به دستور حضرت امام (ره) و با انتصاب آیت الله طالقانی است، در دیداری که سال گذشته ائمه جمعه خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدند ایشان فرمودند که من خدمت امام (ره) رسیدم و به ایشان عرض کردم که نماز جمعه شب قدر انقلاب است چرا که در زمان طاغوت اجازه برگزاری نمازجمعه به شکل رسمی داده نمی‌شد و فرمودند حضرت امام (ره) تعبیر مرا پسندیدند.

امام جمعه مهران تصریح کرد: در فضیلت نمازجمعه همین بس که سوره‌ای در قرآن به این نام نامیده شده است، خداوند متعال می‌فرمایند:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی‏ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۹) فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (۱۰) وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (۱۱)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می‌دانستید.

وی ادامه داد: مخاطب این آیه شریفه مومنین هستند (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا…) و وجوب نماز جمعه بر ذمه مومنین گذاشته شده است لذا کسانی که بدون عذر شرعی یا عقلی و عرفی از نمازجمعه روی گردان هستند در زمره منافقین هستند.

امینی بیان کرد: نمازجمعه دارای دو جنبه عبادی و سیاسی است، در خطبه اول امام جمعه مردم را متوجه خداوند متعال و دعوت به رعایت تقوای الهی و حرکت به سوی رضای الهی می‌کند.

وی تصریح کرد: در خطبه دوم مردم را متوجه مهمترین امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سایر شان می‌کند و از طرفی دیگر مطالبات مردم از حاکمیت و مسئولین را نیز بیان می‌کند در حقیقت ائمه جمعه زبان مردم هستند و از این جهت می‌توان گفت که ائمه جمعه ابوذرهای زمان اند.

امینی خاطر نشان کرد: نقش بصیرت افزایی، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، ولی شناسی و ولی یاری و بیان مطالبات مردم و هدایت معنوی و مادی از جایگاه امامت جمعه یک جایگاه بی نظیر و استثنایی ساخته است.

وی ادامه داد: از اینجاست که وظیفه همه احاد مردم و مسئولان است که این جایگاه را تضعیف نکنند، کما اینکه بعضی مواقع مسئولان تلاش زیادی کردند که این تریبون مقدم را تخریب کنند کما اینکه دشمنان خارجی انقلاب نیز در همین راستا تبلیغات سوء زیادی انجام دادند.