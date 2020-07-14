دانستنی هایی از مارها در «سیاره آبی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، شانزدهم جولای روز جهانی حفاظت از مار نام دارد. به همین مناسبت چهارشنبه ۲۵ تیر برنامه «سیاره آبی» از اهمیت مارها در چرخه طبیعت و باورهای نادرست درباره آنها سخن می گوید.

مارها در تعادل محیط زیست نقش به سزایی دارند. روز جهانی حفاظت از مارها فرصتی است تا اهمیت این خزنده در تعادل محیط زیست بررسی شود.

سیما پاتیمار تهیه کننده برنامه «سیاره آبی» گفت: در برنامه روز چهارشنبه ۲۵ تیر با خسرو رجبی زاده نویسنده کتاب مارهای ایران گفتگو خواهیم کرد و همچنین دانستنی های محیط زیست و حرکت حیات از دیگر بخش های این برنامه است.

برنامه «سیاره آبی» با اجرای لیلا صفری و حضور الهه خانی خبرنگار حوزه محیط زیست از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۰ از رادیو ایران پخش می شود.