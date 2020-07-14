به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله عبدالهی مسئول کمیته اجرایی ستاد انتخابات کانون مداحان استان تهران از برگزاری انتخابات کانون مداحان مستمر استان تهران خبر داد و عنوان کرد: مداحان استان تهران به سه گروه مداحان شاخص، مداحان پیرغلام و مداحان مستمر تقسیم بندی می‌شوند که این انتخابات بین مداحان مستمر انجام ‌خواهد شد.

عبدالهی در تشریح قوانین ثبت نام کاندیداها در انتخابات کانون مداحان مسمتر استان تهران اظهار کرد: التزام عملی به اسلام و ولی فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء سابقه کیفری، رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و دارای حسن شهرت، عدم وابستگی به جریانات منحرف فکری، توانایی جسمی و فرصت کافی جهت حضور در جلسات، حداقل سه سال سکونت در شهر حوزه انتخابیه، حداقل سن ۲۵ و حداکثر سن ۶۵ سال و متأهل بودن از شروط ۹ گانه ثبت نام در این انتخابات است.

مسئول کمیته اجرایی ستاد انتخابات کانون مداحان استان تهران در ادامه اذعان کرد: علاقه‌مندان برای ثبت نام علاوه بر ارائه مدارک سه جلدی، باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشند؛ کاندیداها بعداز ثبت نام یک هفته مهلت دارند تا این گواهی را به ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران ارائه دهند.

روح الله عبدالهی در پایان این گفتگو و در پاسخ به سؤال خبرنگار این سازمان در خصوص زمان برگزاری و اعلام نتایج این انتخابات خاطرنشان کرد: انتخابات کانون مداحان مستمر استان تهران سوم مردادماه امسال برگزار و نتایج آن دو روز پس از انتخابات اعلام خواهد شد.

گفتنی است، علاقه‌مندان برای ثبت نام در این انتخابات می‌توانند از تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ الی ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۶ به ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران مراجعه و نام نویسی کنند.