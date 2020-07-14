دانشجویان آزاد برای انتخاب محل آزمون دکتری تا فردا فرصت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، جواد علمایی گفت: دانشجویان برای ثبت‌نام در سامانه انتخاب محل آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا (چهارشنبه ۲۵ تیرماه) مهلت دارند.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به راه‌اندازی سامانه انتخاب محل آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این سامانه به آدرسazmoon۹۹iau.ac.ir راه‌اندازی شده و دانشجویان می توانند با مراجعه به آن، نزدیک‌ترین واحد به محل زندگی خود را به عنوان محل آزمون جامع انتخاب کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان می توانند با شماره دانشجویی و کد ملی، وارد این سامانه شده و نزدیکترین واحد دانشگاهی به محل زندگی را انتخاب کنند. مهلت زمان ثبت‌نام تا چهارشنبه ۲۵ تیرماه اعلام شده که پس از پایان زمان یادشده، گزینه برنامه امتحانی هر دانشجو فعال می شود.

دکتر علمایی با بیان اینکه امتحان جامع دکتری تخصصی به صورت تشریحی برگزار می شود، تصریح کرد: دانشجویان در صورت اعلام زمان امتحان از طرف واحد دانشگاهی محل تحصیل، می توانند به مرکز انتخابی مراجعه کنند.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه، ۱۷۸۳ نفر در سامانه انتخاب محل آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند.