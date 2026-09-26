پشت پرده فروش واکسن آنفلوانزای ۱۲ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، بدعهدی شرکت‌های اروپایی در تامین واکسن آنفلوانزا، باعث شد خرید واکسن از چین و روسیه در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار بگیرد و آن طور که اعلام شده؛ ۷۰۰ هزار دوز از واکسن چینی در فاز اول وارد ایران شده است.

در عین حال، شنیده می شود به دلیل تقاضا برای تهیه واکسن آنفلوانزا در کشور، یک نوع واکسن آنفلوانزا با قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان عرضه می شود. اما، معلوم نیست که مبدأ این واکسن کجا بوده و اینکه می توان به کیفیت و سلامت و همچنین اثربخشی آن اعتماد کرد یا خیر. سئوالی که اکبر عبدالهی‌اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به آن پاسخ داد.

وی گفت: با توجه به شرایط جنگی، کشورهای اروپایی تولید کننده، تأمین نیاز داخلی خود را در اولویت قرار داده‌اند. در این میان حتی پیشنهاد تأمین واکسن‌های مربوط به نیمکره جنوبی که در بازار باقی مانده‌اند مطرح شده، اما این پیشنهاد به دلیل تناسب نداشتن سویه‌های واکسن با نیاز ایران مورد پذیرش قرار نگرفت.

عبداللهی‌اصل افزود: از سه سویه ویروسی مورد نیاز در واکسن‌های مربوط به نیمکره جنوبی، دو سویه موجود در این واکسن‌ها با شرایط ایران تناسب ندارند. بنابراین استفاده از چنین واکسنی نمی‌تواند ایمنی مورد انتظار را ایجاد کند. بر همین اساس، رعایت اقدامات پیشگیرانه، کاهش حضور در تجمعات، استفاده از ماسک و به‌کارگیری تجربه‌های دوران کرونا، گزینه مناسب‌تری است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادامه داد: برخی واکسن‌ها که با قیمت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به دست مردم می‌رسند محصول قاچاق است در حالی که نه تناسب سویه‌های آنها با شرایط کشور مشخص است و نه می‌توان از رعایت زنجیره سرد در فرآیند قاچاق اطمینان داشت و در شرایطی که حتی واردات رسمی مواد اولیه دارویی با دشواری انجام می‌شود، مشخص نیست واکسن‌های قاچاق در چه شرایط دمایی وارد و نگهداری شده‌اند.

در همین حال، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، به پشت پرده فروش این نوع واکسن که به صورت غیرمجاز وارد می شود، گفت: متاسفانه این واکسن آنفلوانزا، که این روزها صحبت از فروش آن در برخی داروخانه ها است، توسط افراد حقیقی از یکی از کشورهای همسایه وارد شده است و سلامت و اثربخشی آن، جای سئوال دارد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت زنجیره سرد در واردات واکسن آنفلوانزا، افزود: این واکسن چون به صورت رسمی وارد کشور نمی شود، از شرایط زنجیره سرد آن نیز مطمئن نیستیم و در نتیجه نمی توان درباره اثربخشی آن، با قطعیت صحبت کرد.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در خصوص قیمت این واکسن که گفته می شود بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، گفت: این واکسن در یکی از کشورهای همسایه ایران، به قیمت ۱۸ دلار عرضه می شود و من نمی دانم با چه محاسباتی، این قیمت را برای آن تعیین کرده‌اند و متأسفانه برخی افراد نیز خریدار آن هستند.

وی با اشاره به آغاز توزیع محموله اول واکسن آنفلوانزا که توسط سازمان غذا و دارو وارد شده است، اظهار داشت: این واکسن از کشور چین وارد شده و به قیمت دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان در اختیار هموطنان قرار می گیرد.