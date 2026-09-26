قهرمان جهان باعث حذف نماینده بوکس ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابتهای بوکس در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا، مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی در دومین مبارزه خود و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف ماخمود سابیرخان نفر اول رنکینگ جهان و دارنده چندین مدال طلای قهرمانی جهان و آسیا از کشور قزاقستان رفت و در سه راند بازی را واگذار و با قبول شکست از گردونه رقابت ها کنار رفت.
کاظمی در نخستین مبارزه خود موفق شده بود نماینده کره شمالی را شکست دهد.
همایون امیری به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان و احمد بحری نیز به عنوان مربی، ملیپوشان کشورمان را در این رقابتها همراهی میکنند.
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