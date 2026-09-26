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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

قهرمان جهان باعث حذف نماینده بوکس ایران شد

قهرمان جهان باعث حذف نماینده بوکس ایران شد

مهدی کاظمی نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم بوکس با شکست برابر حریفی از قزاقستان از دور رقابت ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابت‌های بوکس در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی در دومین مبارزه خود و در مرحله یک‌ هشتم نهایی به مصاف ماخمود سابیرخان نفر اول رنکینگ جهان و دارنده چندین مدال طلای قهرمانی جهان و آسیا از کشور قزاقستان رفت و در سه راند بازی را واگذار و با قبول شکست از گردونه رقابت ها کنار رفت.

کاظمی در نخستین مبارزه خود موفق شده بود نماینده کره شمالی را شکست دهد.

همایون امیری به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان و احمد بحری نیز به عنوان مربی، ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

کد مطلب 6958567

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