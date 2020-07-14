تسلا دهمین شرکت ارزشمند آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، سهام خودروساز الکتریکی آمریکا، تسلا، رکورد زد و باعث شد ارزش این شرکت به ۳۳۰ میلیارد دلار رسید. سرمایهگذاران همچنان امیدوارند که سهام این شرکت تحت شاخص اساندپی ۵۰۰ لیست شود.
سهام شرکت تسلا که روز جمعه به رکوردی تاریخی رسیده بود، در معاملات روز دوشنبه والاستریت ۱۲ درصد دیگر جهش کرد و باعث شد این شرکت حالا با پیشی گرفتن از «پراکتر اند گمبل» به دهمین شرکت ارزشمند آمریکا تبدیل شود.
در صورتی که این شرکت بتواند در ۴ سه ماهه متوالی سوددهی خود را گزارش کند، واجدالشرایط ثبت در فهرست شاخص اساندپی ۵۰۰ خواهد بود. این چیزی است که سرمایهگذاران انتظار دارند با بسته شدن بازارها در ۲۲ جولای و اعلام گزارش درآمد این سه ماهه شرکت، اتفاق بیافتد.
سهام شرکت تسلا تنها در ماه جولای بیش از ۴۰ درصد جهش کرده است. این اتفاق به دنبال آن افتاد که تسلا اعلام کرد علیرغم تعطیلی ۶ هفتهای تولید، این شرکت توانسته است ۹۰٫۶۱۰ خودرو را به مشتریان خود تحویل بدهد، که این بسیار فراتر از چیزی بود که انتظار میرفت.
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