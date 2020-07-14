روسیه اولین محموله نفت از قطب شمال را به چین صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، غول انرژی روسیه، گازپروم‌نفت، صادرات نفت خام از میدان نووی پورت خود در قطب شمال را آغاز کرده است. این شرکت اعلام کرد که اولین محموله ۱۴۴٫۰۰۰ تن نفت خام در بندر یاندای چین تحویل داده شده است.

مسیری که یک نفتکش باید از مورمانسک روسیه تا بندر یاندای چین طی کند از دریاهای قطبی و سه اقیانوس می‌گذرد و ۴۷ روز طول می‌کشد.

آناتولی شرنر، معاون فروش و لجستیک مدیرکل گازپروم‌نفت، گفت: تجربه موفق فروش نفت قطب شمال در بازار اروپا و آسیا اقیانوسیه، به گازپروم‌نفت اجازه می‌دهد تا نفت خام نووی پورت را به نفتی با ویژگی‌های منحصر به فرد لجستیکی برای شرکای آسیایی تبدیل کند.

او اضافه کرد: با توجه به هدف این شرکت برای توسعه جغرافیای عرضه نفت قطب شمال، توسعه همکاری با خریداران چینی و سایر کشورهای آسیا اقیانوسیه، از اهمیت استراتژیکی برای ما برخوردار است.