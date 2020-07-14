  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۵۳

روسیه اولین محموله نفت از قطب شمال را به چین صادر کرد

روسیه اولین محموله نفت از قطب شمال را به چین صادر کرد

غول انرژی روسیه، گازپروم‌نفت، صادرات نفت خام از میدان نووی پورت خود در قطب شمال را آغاز کرده است. این شرکت اعلام کرد که اولین محموله ۱۴۴٫۰۰۰ تن نفت خام در بندر یاندای چین تحویل داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، غول انرژی روسیه، گازپروم‌نفت، صادرات نفت خام از میدان نووی پورت خود در قطب شمال را آغاز کرده است. این شرکت اعلام کرد که اولین محموله ۱۴۴٫۰۰۰ تن نفت خام در بندر یاندای چین تحویل داده شده است.

مسیری که یک نفتکش باید از مورمانسک روسیه تا بندر یاندای چین طی کند از دریاهای قطبی و سه اقیانوس می‌گذرد و ۴۷ روز طول می‌کشد.

آناتولی شرنر، معاون فروش و لجستیک مدیرکل گازپروم‌نفت، گفت: تجربه موفق فروش نفت قطب شمال در بازار اروپا و آسیا اقیانوسیه، به گازپروم‌نفت اجازه می‌دهد تا نفت خام نووی پورت را به نفتی با ویژگی‌های منحصر به فرد لجستیکی برای شرکای آسیایی تبدیل کند.

او اضافه کرد: با توجه به هدف این شرکت برای توسعه جغرافیای عرضه نفت قطب شمال، توسعه همکاری با خریداران چینی و سایر کشورهای آسیا اقیانوسیه، از اهمیت استراتژیکی برای ما برخوردار است.

کد مطلب 4973955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه