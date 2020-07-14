«زرد خالدار» به جشنواره فیلم لوکارنو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «زرد خالدار» به کارگردانی باران سرمد به بخش اصلی جشنواره لوکارنو ۲۰۲۰ راه پیدا کرد. جشنواره لوکارنو یک جشنواره بین‌المللی فیلم است که از سال ۱۹۴۶ هر ساله در شهر لوکارنوی سوئیس برگزار می‌شود. این جشنواره جزو چهار جشنواره معتبر فیلم اروپا به‌شمار می‌رود که امسال هفتاد و سومین دوره خود را برگزار می‌کند.

بخش فیلم کوتاه فستیوال فیلم لوکارنو که «پاردی دی دومانی» نام دارد از پنجم تا پانزدهم آگوست برابر با ۱۵ تا ۲۵ مرداد در شهر لوکارنو برگزار می‌شود.

درخلاصه داستان فیلم «زرد خالدار» آمده است: «خال هایش را می بیند، صدایش را می‌شنود و او را احساس می‌کند.»

عواملی که در ساخت این فیلم همکاری داشته‌اند عبارتند از: نویسنده: محمدرضا میقانی (براساس طرحی از باران سرمد)، بازیگر: شادی کرم رودی، مدیر فیلمبرداری: حامد حسینی سنگری، تدوین: پویان شعله ور، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، جلوه‌های ویژه بصری: جواد مطوری، موسیقی: مونا مطبوع ریاحی، طراحی لباس: سارا حسینیان امیری، طراح صحنه: فراز مدیری، صدابردار: علی ذوالفقاری، طراح گریم: حسنا خانمحمدی، اصلاح نور و رنگ: نیما دبیرزاده، تهیه کنندگان، باران سرمد، محمدرضا میقانی، تهیه شده در Menisn Film Production و انجمن سینمای جوانان ایران.