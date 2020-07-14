۳۰۰ معتاد متجاهر در استان زنجان جمع آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های بهزیستی شهرستان‌های طارم و خدابنده در محل استانداری زنجان، گفت: همزمان با هفته بهزیستی ۱۳ طرح اشتغالزایی مددجویان بهزیستی این استان با اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی اظهار کرد: این استان بیش از ۲۱ هزار معلول ثبت شده دارد و در این میان بهزیستی به توانمند کردن معلول تاکید جدی دارد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، گفت: رونمایی از سامانه الکترونیکی مجوزهای سازمان بهزیستی از دیگر طرح‌های بهزیستی استان است.

محمدی قیداری تاکید کرد: طی پنج سال گذشته بیش از مسکن دو هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی این استان واگذارشده است.

وی با بیان اینکه بهزیستی استان از بیش از ۸۰ هزار مددجو حمایت می‌کند، ابراز کرد: از این تعداد ۱۸ هزار و ۴۳۶ مستمری‌بگیر از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، افزود: با همکاری دادگستری و شهرداری زنجان ۳۰۰ معتاد متجاهر در استان جمع آوری شده و ۲۴ مرکز اعتیاد در استان فعال است.

محمدی قیداری افزود: طی سال گذشته ۸۸ واحد مسکونی به افراد تحت پوشش واجد شرایط واگذار شد که برای ساخت این واحدها ۸۸۴ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت و میزان معافیت‌های اعمال شده برای انشعابات آب، برق، گاز، صدور پروانه و عوارض شهرداری نیز معادل ۳۵۲ میلیون تومان بوده است.