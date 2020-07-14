به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رمضانی در ابتدای این دیدار از حجت الاسلام والمسلمین قمی به عنوان مسئولی کلان در عرصه فرهنگی نام برد و افزود: ایشان با سوابقی ارزشمند، جوان، خوش فکر و اهل طرح و برنامه هستند و از وقتی در سازمان تبلیغات اسلامی حضور پیدا کردهاند نگاهشان بنیادین و مطالعاتی و با تحقیقات در حوزههای مختلف است.
وی با بیان اینکه به ثمر رسیدن حوزههای فرهنگی تدریجی خواهد بود اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیت جامعی در حوزه تبلیغی و مبلغان ممتاز دارد و در عرصه فضای مجازی و فناوری فعالیتهای بسیار گستردهای را انجام میدهد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیت عظیم مردمی در اختیار دارد که میتواند یک نوع ارتباط مردمی را تجمیع کند.
آیت الله رمضانی مهمترین مأموریت مشترک بین مجمع و سازمان را تبیین گفتمان انقلاب در جامعه بشری، در داخل کشور و عرصه بین الملل دانست و تاکید کرد: ارتقا کیفی شیعیان چه به لحاظ عقلانی و چه به لحاظ معنوی، عدالت محوری و جریان مقاومت باید تبیین شود.
وی اظهار داشت: برخی روشنفکران بحث اسلام رحمانی را مطرح میکنند، ما هم معتقدیم اسلام دین رحمت است ولی مهمترین نکته این است که جریان رحمت باید انتشار و ترویج داده شود و در مقابل افرادی که مخالف کرامت انسان هستند مقاومت کرد. مقاومت هم در ذیل رحمت الهی است و اگر مقاومت صورت نگیرد رحمت به کل جامعه بشری منتقل نخواهد شد.
رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگهای شیعه گفت: امروزه دنیا تشنه اخلاق و معنویت است، بیش از چهار هزار نهضت معنوی در کشورهای اروپایی و آمریکایی به وجود آمده که غالب آنها جعلی و بدلی است ولی یک اصلی باید باشد که آنها به دنبال جعلیاتش هستند.
آیت الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: مجمع هم بخشهای مختلف و ظرفیتهای مختلف دارد. شبکه ثقلین، خبرگزاری ابنا که فعالیتهای سازمان در بخشهای مختلف و برجسته را میتواند به ۲۵ زبان ترجمه و منتشر کند. ویکی شیعه با ۱۰ زبان، بخش بین الملل و مجامع محلی و مبلغان بومی، چاپ ۲۵۰۰ عنوان کتاب به ۵۸ کتاب که از این مجموعه ظرفیتها میتوان در همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی استفاده کرد.
وی اظهار کرد: مجمع جهانی اهلبیت (ع) با ارتباط گیری با ۱۵۰ کشور قویترین دیپلماسی را در عرصه بین الملل را داراست افزود: رویکرد تحول در مجمع با بکارگیری نیروهای مجرب و جوان ایجاد شده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: شناخت ظرفیتها، تفاهم، تعامل و هم افزایی بستری را برای تحول ایجاد میکند. بحث تحول به صورت جدی در مدیریت جدید مجمع جهانی اهلبیت (ع) پیگیری میشود.
آیت الله رمضانی ادامه داد: نگاه تحول گرا نیازمند ارتباط وسیع با فرهیختگان، اندیشمندان و صاحبنظران است. جلسه برگزار شده بین مجمع جهانی اهل بیت (ع) و سازمان تبلیغات اسلامی را میتوان جلسه هم افزایی دانست که زمینه تحول را ایجاد میکند.
حجت الاسلام قمی: مجمع جهانی اهلبیت (ع) شجره طیبه است
حجت الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این دیدار مجمع جهانی اهلبیت (ع) را شجره طیبه عنوان کرد و گفت: با حضور آیت الله رمضانی سطح توقعات نیز از مجمع بالا رفته است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ما مأمور به تحول هستیم و به فرموده رهبر انقلاب ارتقا نه، تحول و یک بار نیز فرمودند یک قدم هم از تحول کوتاه نیایید.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حرفی نو برای جهانیان دارد و اگر این حرف نو را به خوبی تبیین کرد حتماً اقبال جهانیان را شاهد خواهیم بود افزود: این حرف نو توحید است، توحیدی که به قدمت انسان و هستی ریشه دارد.
حجت الاسلام قمی گفت: قطعاً یکی از رهیافتهای نیل به تحول با وجود همه محدودیتها هم افزایی است. ما هم به مجمع جهانی اهل بیت (ع) خوشبین هستیم.
وی با اشاره به مأموریتهای مشترک مجمع و سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه بین الملل گفت: مهم اراده برای پیگیری مأموریتهای محول شده است و امیدواریم این هم افزایی فتح بابی برای همکاریهای مضاعف و تحول باشد.
در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین «احمدی تبار» معاون امور فرهنگی، «شمسیان» معاون امور اقتصادی، حجت الاسلام والمسلمین «زارعان» معاون امور بین الملل، «کاظمی» مدیر شبکه ثقلین، «عبدالرضا راشد» معاون امور اجرایی، حجت الاسلام «نوری» مدیرکل حقوقی و «شریفی» مدیرکل حوزه ریاست مجمع جهانی اهل بیت (ع)، حجت الاسلام «جلالی» معاون فرهنگی تبلیغی، حجت الاسلام «ایمانیان» قائم مقام معاونت، «نبی زاده» معاونت راهبری استانها و ارتباطات، حجت الاسلام «باباخانی» مدیرکل تشکلهای دینی و حجت الاسلام «تجریشی» معاونت راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی به بیان نقطه نظرات خود درباره هم افزایی و ارتباطات بین مجمع جهانی اهل بیت (ع) و سازمان تبلیغات اسلامی پرداختند.
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